Luis Caputo y un fuerte cruce contra Wado de Pedro: "Gracias a Dios no van a volver más"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1936120561622512065&partner=&hide_thread=false Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros. El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto.

Por… https://t.co/0jCaZqv9gr — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 20, 2025

En el mismo hilo, el funcionario continuó con sus críticas: "Por suerte los argentinos ya no tienen que preocuparse, porque nosotros no compartimos esos ‘atributos’ que tanto los caracteriza a ustedes. Y gracias a Dios no van a volver más, porque una mayoría ya los vio como son y no los vota".