Cristina volvió a criticar el operativo de Patricia Bullrich: "El objetivo es generar caos y conflicto en la calle"

Cristina envió un audio a sus militantes que reunidos en Parque Lezama. Tras un breve discurso de su hijo Máximo, la exmandataria contó lo que vivió en la madrugada: "Quiero contarles lo que pasó, mas o menos a eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos, me hizo acordar allá por agosto del 2022 cuando la policía instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay".

Parque Lezama Banderazo Cristina.jpeg Seguidores de Cristina Kirchner escucharon atentamente las palabras de la expresidenta en Parque Lezama. Prensa CFK

Por otra parte, se refirió a los índices de desocupación que se dieron a conocer el jueves, apuntando contra la caída de "la industria, la construcción y el comercio". Y apuntó: "Vienen a hablarnos del futuro y son lo peor del pasado".

"Le deben plata a todas las provincias", añadió, al tiempo que aprovechó para criticar el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades: "Así cualquiera tiene superávit", ironizó.

Y agregó: "La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina presa. La gente quiere comer pan, fideos, harina, tener futuro. Tarde o temprano este modelo se cae. En el pasado terminaron en fracasos estrepitosos para la economía y en tragedias para la sociedad. Por último, aseguró que "la patria necesita ser defendida", y se despidió de sus seguidores en Parque Lezama, a quienes les pidió que no concurrieran a su domicilio, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto: "Viva Belgrano y viva la patria", cerró.

La convocatoria inicial preveía un banderazo frente al domicilio de la exmandataria en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria según lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal N°2. Sin embargo, luego de que Fernández de Kirchner presentara una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunta “persecución política”, los organizadores resolvieron trasladar el acto a Parque Lezama, a pocas cuadras del lugar original.

Máximo Kirchner habló en Parque Lezama antes del mensaje de Cristina

Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, se dirigió ante los presentes, a quienes agradeció por la convocatoria. En Parque Lezama, expresó: "Una de las primeras condiciones que necesitamos para reorganizarnos es ser ordenados, disciplinados y tener una conducta inquebrantable antes las provocaciones, aprietes e injustas sentencias".

"Vi, otra vez, como lamentablemente la ministra de Seguridad, en otro nuevo show, tratando de ganar un protagonismo que los votos nunca le dieron, demostrando nuevamente -como dijera hoy la expresidenta- que puede defender cualquier tipo de ideas a lo largo de su vida, pero que no cambia nunca su propensión a la violencia", agregó en relación a lo ocurrido con el operativo que encomendó Patricia Bullrich.

Máximo en Parque Lezama.jpeg

Referentes del espacio, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, habían impulsado la primera versión del encuentro a través de redes sociales, invitando a participar con banderas argentinas. Tras el cambio de planes, Mendoza ratificó su presencia en el nuevo punto de encuentro.

La actividad se enmarca también en la conmemoración por los 205 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. Con el lema “Vení con tu bandera argentina”, los organizadores buscan vincular la fecha patria con una manifestación de apoyo político a la exjefa de Estado, en medio de la tensión judicial y política que la involucra.

Cristina tildó a Patricia Bullrich de "señora violencia", pidió redirigir el banderazo a Parque Lezama y adelantó que hablará

La expresidenta Cristina Kirchner denunció este jueves que durante la madrugada, efectivos policiales realizaron un operativo “ilegal” y sin orden judicial frente a su domicilio. Apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como “nefasta” y “la señora violencia”. Pidió que el "banderazo" se traslade al Parque Lezama y adelantó que hablará a la militancia.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, la presencia policial frente a su vivienda fue “completamente ilegal” y respondió a un intento de “generar caos” por parte de Bullrich. “Esta mujer sólo busca generar conflictos para tener protagonismo y al mismo tiempo prestar servicio al gobierno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro Pueblo”, expresó Cristina.

En ese sentido, la exmandataria hizo alusión a los nuevos datos oficiales sobre desocupación -que alcanzaron el 9,7% en el Conurbano bonaerense y el 9,2% en el Gran Córdoba- y remarcó que la situación remite a los peores momentos del país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1936094394706256212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1936094394706256212%7Ctwgr%5E91521d5d9a445a9c3531f40dd6b28676b5578035%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fcristina-tildo-patricia-bullrich-senora-violencia-pidio-redirigir-el-banderazo-parque-lezama-y-adelanto-que-podria-hablar-n6158678&partner=&hide_thread=false Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron.



Todas las manifestaciones de estos días, incluso… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

A raíz del operativo, pidió a quienes se habían autoconvocado para realizar un “banderazo” frente a su casa con motivo del Día de la Bandera que redirijan la movilización hacia el auditorio del Parque Lezama. “No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”, advirtió.

Cristina reconoció que tenía “muchísimas ganas” de saludar a los militantes que suelen manifestar su apoyo, pero consideró que lo “más inteligente” es evitar cualquier escenario de tensión frente a su domicilio. “Les pido sabiduría y templanza. Sé que la tienen”, sostuvo.