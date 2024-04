Macri felicitó al bloque del PRO por "no acompañar" el aumento de las dietas en el Senado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauriciomacri/status/1781070409221259717?s=46&t=ttUkRBUpExweFz3gWy9gEg&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 18, 2024

Villarruel, tras aumento en el Senado: "Lo que sucedió es perfectamente legal y no tengo herramientas para frenarlo"

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora", inició la publicación de Villarruel.