Martín Menem admitió que el PRO y LLA pueden conformar un mismo bloque en el Congreso

Menem: "A nivel parlamentario, se puede trabajar de manera conjunta

El funcionario de LLA mostró buenas señales sobre un posible acuerdo entre ambas fuerzas: "Hay una confluencia de ideas. Son decisiones que tiene que tomar el Presidente, pero hay coincidencias. Después, las formas las veremos con el correr del tiempo".

Al ser consultado sobre la posibilidad de conformar un "unibloque", Menem señaló que "se puede trabajar a nivel parlamentario de manera conjunta, porque de alguna manera hemos defendido las mismas ideas. Es una alternativa trabajar de esa manera. Cuando vos vas a los resultados, siempre sumás de a uno. Más allá del nombre que le pongas, unibloque, interbloque, o como quieras, tenés que juntar 129 para el quórum y después la mitad más uno para la mayoría de las leyes".

Martín Menem - Diputados.jpeg

¿Fusión entre el PRO y LLA?

Días atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que la "coalición, fusión o convergencia" entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) "ya está en marcha", y dijo que la idea de llevarla a cabo "precede a la organización". "Con (Mauricio) Macri vamos a llegar a buen puerto en el PRO y muchos sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que quieren sumarse", reveló la titular en Seguridad.

“No me quiero apurar”, dijo la ministra a continuación. “Es un tema a debatir”, acotó para intentar bajar el tono, pero remarcó: “Yo empujo para ese lado sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”.