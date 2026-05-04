Karina Milei se reúne con Martín Menem y diputados libertarios por la agenda parlamentaria

La secretaria general de la Presidencia mantendrá reuniones con referentes de La Libertad Avanza para avanzar en proyectos clave como la eliminación de las PASO y la implementación de Ficha Limpia.

La secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, ingresó este lunes por la tarde al Congreso para mantener una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Si bien no hay versiones oficiales del motivo del encuentro, la reunión se da luego de que el oficialismo envió proyectos para eliminar las Elecciones Primarias y Obligatorias (PASO) , crear un registro de "Ficha Limpia" y endurecer los requisitos para que los partidos mantengan su personería.

Como es habitual, la secretaria del Presidente no dialogó con la prensa, al tiempo que fue recibida en la puerta del Palacio Legislativo, por Sharif Menem , sobrino de Martín y director de la Secretaría Privada de la Presidencia.

En otro episodio de distanciamiento con el periodismo, La custodia de la funcionaria bloqueó el acceso a la entrada principal de Presidencia y a la escalera central, además de que se dispuso un improvisado vallado con sogas para impedir la normal circulación.

A pesar de la agenda legislativa, el encuentro entre diputados-Martín-Karina, se da luego de que el contratista del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declarara que la casa del vocero en el country de Indio Cúa, fue refaccionada con pagos en efectivo y sin facturación por un total de u$s245.000.

A pesar de los múltiples avances de la investigación y una exposición en el Congreso sin sobresaltos pero tampoco certezas, la postura del presidente Javier Milei es defender incondicionalmente al observado Adorni. Mientras tanto, algunos cercanos al Presidente como su biógrafo personal, Nicolás Márquez, han remarcado que "Adorni Entorpece la credibilidad y reputación del Gobierno".

En ese contexto, la llegada de Milei al Congreso empieza a leerse en clave política y no legislativa. En la Cámara baja, distintos sectores de la oposición ya deslizan que, ante la falta de explicaciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, podrían activar herramientas institucionales más duras. Sobre la mesa aparece la posibilidad de una interpelación que derive, eventualmente, en una moción de censura para desplazar a Adorni.

La presión por Adorni escala en Diputados

La advertencia fue planteada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien además mantiene diálogo abierto con Martín Menem. Durante la última sesión, el legislador dejó en claro que el objetivo es avanzar por las vías que habilita la Constitución para reemplazar al funcionario. Sin embargo, más allá de las señales políticas, lo cierto es que la oposición todavía no reúne los números necesarios para concretar ese movimiento.