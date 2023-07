Massa pidió "ir casa por casa a pedir el voto" para elevar el nivel de participación electoral

Sergio Massa encabezó un acto de Unión por la Patria en Merlo donde se exhortó a elevar el nivel de participación electoral de cara a las PASO del 13 de agosto. Durante un encuentro de "Mujeres y Diversidades", distintas referentes de UP pidieron a la militancia ir a votar en las primarias para no favorecer a la oposición. "No hay motor más fuerte que el motor de nuestras mujeres militantes para ir casa por casa a pedir el voto y abrazar a los que se desilusionaron, admitamos lo que nos falta", fue el mensaje del precandidato presidencial en un escenario compartido con Axel Kicillof, Eduardo "Wado de Pedro" y Gustavo Menéndez además de figuras del oficialismo como Verónica Magario, Malena Galmarini, Victoria Donda, Juliana Di Tullio, Karina Menéndez, Estela Díaz y Cristina Álvarez Rodríguez.