Tedeum en La Plata: Axel Kicillof participa de la ceremonia que dará monseñor Gustavo Carrara + Agregar ámbito en









La tradicional ceremonia comenzará a las 11 y están invitados el gobernador bonaerense, su gabeinete y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Axel Kicillof y su gabinete participan del Tedeum en La Plata.

El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, encabezará este lunes un Tedeum por el 25 de mayo en la catedral de la capital bonaerense, al que están invitados el gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Julio Alak.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tradicional ceremonia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, comenzará a las 11 y contará con la participación de autoridades y fieles de la ciudad y la región bonaerense.

El Tedeum, informó el arzobispado, se celebra “como muestra de gratitud a Dios por la conformación del Estado argentino en 1810”, que años después proclamó su independencia formal en 1816 y es “una de las principales celebraciones religiosas de las fechas patrias”.

Se aguarda que en su homilía por el 25 de mayo monseñor Carrara realice un análisis de los principales problemas de la sociedad, como la pobreza, las adicciones y la situación de las familias.

La Catedral ubicada en 14 entre 51 y 53, en La Plata, será el punto de encuentro para la celebración religiosa en el 226 aniversario de la conformación del primer Gobierno patrio.