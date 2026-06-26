Mauricio Macri redobló la presión contra Adorni: "Mantenerlo destruye el cambio" + Agregar ámbito en









El expresidente encabezó una ceremonia de dirigentes en Mar del Plata, en donde volvió a presentar a su partido como alternativa electoral.

Mauricio Macri encabezó un acto en Mar del Plata. 0223

Mientras que la continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete está puesta en jaque, el posicionamiento ante su permanencia en la gestión continúa siendo uno de los temas de debate dentro del PRO, uno de los principales aliados al Gobierno. Ante ello, el presidente del partido, Mauricio Macri, sentó postura.

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"Lo que sucedió es todo lo contrario de generar confianza", planteó en un acto de dirigentes del PRO en Mar del Plata, donde aseguró que "el PRO no cambió de opinión. Mantener a Adorni destruye el cambio". En ese marco, ratificó que "para que este cambio sea irreversible es que el PRO sostiene lo que dijo desde el primer día: el PRO va a votar por la interpelación de Adorni en ambas Cámaras".

Aún así, Macri señaló que continúa la alianza con el gobierno de Javier Milei: “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”. Luego, afirmó que "nosotros no somos un paso atrás. Somos el próximo paso y necesitamos que todos ustedes estén activos con planes para su ciudad, para su provincia, para la Argentina".

Cumbre de dirigentes del PRO en Mar del Plata Además de Mauricio Macri, en el acto en Mar del Plata estuvieron presente una serie de dirigentes del PRO referenciados con la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, el diputado nacional Cristian Ritondo, quien en su alocución destacó que "por primera vez en la historia, un expresidente le dio las herramientas a otro de un partido distinto. Eso no es conveniencia, es convicción. La prueba de que el cambio vale más que cualquier bandera partidaria. Sin el PRO no hay cambio posible. Blindarlo nos obliga a pelear en serio y eso empieza por recuperar la provincia de Buenos Aires".

Como ratificación de la voluntad electoral del partido, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, consideró que "Kicillof es la muestra más clara de lo que pasa si vuelven: trabas, obstáculos, y un Estado que le complica la vida a quien quiere progresar. Por eso nuestra tarea es construir la alternativa para que eso no vuelva a pasar". Finalmente, el jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sostuvo que "hay dos maneras de hacer política: la que pone trabas y la que abre caminos. Una ve al sector privado como enemigo. La otra cree en la libertad, en el que emprende, en un Estado que acompaña. En Mar del Plata elegimos ese camino y se nota en la vida de la gente. La provincia necesita parecerse mucho más a Mar del Plata”.