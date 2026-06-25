Esteban Bullrich anunció su salida del PRO por diferencias con el caso Manuel Adorni

El ex ministro de Educación se expresó en sus redes sociales para condenar el accionar del partido respecto a las denuncias por corrupción que envuelven al jefe de Gabinete. Los amarillos no dieron quorum en Diputados para interpelar al jefe de Gabinete.

El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich , anunció en una carta abierta dirigida a Mauricio Macri su renuncia al PRO , por diferencias con el partido por el caso Manuel Adorni.

"Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos ", publicó en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, continuó: " La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia . No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo".

Buenos Aires, 24 de junio de 2026 Al Ing. Mauricio Macri Presidente del PRO De mi mayor consideración: Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años. No es fácil escribir estas…

"Pero hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia. Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir. Por eso doy este paso con serenidad, sin estridencias y sin rencores. Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión", remarcó.

El PRO explicó por qué no dio quórum en la sesión contra Manuel Adorni pero exigió que deje su cargo

El PRO justificó su decisión de no haber contribuido al quórum para habilitar la sesión fallida con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien días antes la bancada amarilla había amenazado con dar quórum si el oficialismo insistía en no tratar los proyectos, el acuerdo que se cerró en las horas previas a la sesión para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes hizo que replantearan su postura.

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En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los… — PRO (@proargentina) June 23, 2026

En este marco, justificaron su postura a través de la cuenta oficial del partido en X (antes Twitter). "Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo", comenzó el texto

"Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad", cerró.

El bloque de diputados nacional del PRO no contribuyó al quórum

Horas antes, a través de un comunicado, el bloque de diputados nacionales del PRO, que preside Cristian Ritondo, explicó: "La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción".

Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto", destacaron

En ese sentido, argumentaron que no podían sumarse a "operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto".

"Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece ser cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos", concluyeron.