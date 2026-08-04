En una charla descontracturada, Javier Milei se refirió a la "casta": su relación con Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Sergio Massa y "Toto" Caputo

Javier Milei aseguró que la Argentina necesita "50 años de liberalismo" para consolidar la transformación que impulsa su Gobierno y afirmó que no tendría inconvenientes en volver a compartir una comida con Mauricio Macri, pese a las diferencias entre ambos.

El presidente Javier Milei sostuvo que la Argentina necesita varias décadas de continuidad de las ideas liberales para consolidar una transformación profunda y planteó que el proceso no depende exclusivamente de su gestión. "Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Milei" , afirmó el mandatario durante una entrevista.

Durante la entrevista, además, Milei se refirió a su vínculo con el expresidente Mauricio Macri y dejó abierta la posibilidad de retomar encuentros personales con el referente del PRO. "No tendría problema en volver a comer milanesa con Macri" , afirmó, en referencia a la relación que ambos mantuvieron antes de que surgieran diferencias políticas y estratégicas entre el PRO y La Libertad Avanza.

"No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco" , señaló.

Milei también reconoció la influencia del fundador del PRO durante sus primeros meses de gestión y destacó algunos de los aprendizajes que obtuvo de esa relación. "Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que han sido de utilidad" , sostuvo.

Por otra parte, sostuvo que el exmandatario llevó al diputado Miguel Ángel Pichetto en la fórmula en 2015, al que definió como "el protector" de Cristina Kirchner, para "polarizar" con el peronismo.

"Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el Gobierno? No haber hecho nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la formula al protector porque le servía para polarizar", cuestionó luego de criticar a Cristina Kirchner.

En la misma línea, amplió: "La lógica que tienen la gente que rodea a Macri no descarto que pueda pensar en esos términos".

En otro tramo de la entrevista, destacó la relación que mantiene con el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que existe entre ambos un vínculo de estrecha coordinación. "Tengo una relación simbiótica con Toto", afirmó el mandatario, al referirse al titular del Palacio de Hacienda y a la sintonía que mantienen en la conducción de la política económica.

Milei volvió así a respaldar públicamente a Caputo, uno de los funcionarios centrales de su administración y responsable de la implementación del programa económico. La definición del Presidente busca reforzar la imagen de unidad en el equipo económico y destacar la confianza que deposita en el ministro, en un momento en que el Gobierno sostiene que la estabilización macroeconómica constituye uno de los principales pilares de su gestión.

Javier Milei recordó que se enteró por Sergio Massa que había ganado el balotaje

El presidente Javier Milei contó que se enteró de que había sido electo mandatario el día del balotaje de 2023 a través de Sergio Massa, su rival en aquella elección. "Me enteré por Massa que era presidente", relató al recordar la noche en la que se impuso en la segunda vuelta electoral.

Según explicó, en ese momento se encontraba en el Hotel Libertador "rezando con un grupo de rabinos" cuando recibió el llamado telefónico de Massa. El entonces candidato de Unión por la Patria se comunicó para anticiparle que saldría públicamente a reconocer la derrota, antes de que se conocieran oficialmente los resultados definitivos.