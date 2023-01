Juntos por el Cambio: Ritondo avala candidatura de Macri y advierte consecuencias

Ritondo salió al cruce y recalentó la interna de Juntos por el Cambio

“Si Mauricio decidiera volver a ser presidente, creo que es muy difícil pensar que alguien dentro de la interna lo enfrente”, afirmó Ritondo este domingo declaraciones a Radio Rivadavia.

De a poco, las tensiones de JxC van minando el camino y la guerra de egos empieza a darle forma a las candidaturas. Sin final resuelto, el camino será bastante trabado para quienes decidan competir en la oposición.

En JxC todos quieren jugar: Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en diferentes modos, parecen anotarse para la carrera a la candidatura. Es allí donde la advertencia de Ritondo toma otro relieve, volviendo al “gen PRO” más puro.

“Aquel que no cree que Mauricio, dentro del PRO y de JxC, no tiene una jefatura por arriba del resto, me parece que está errado. Por eso considero que es difícil competir contra quien es el líder del espacio, ya sea María Eugenia (Vidal] como (Horacio Rodríguez) Larreta”, aseguró.

En ese sentido, no hay que olvidar la calidad de soldado fiel de Ritondo con Macri, puesto que lo vio crecer desde los primeros pasos allá por 2007, cuando el PRO empezó la gestión pública de la Ciudad, hoy su bastión por excelencia.

“Va a ayudar a tener a los mejores candidatos, con la defensa de la idea y con su experiencia, para saber cuáles fueron los errores y discutir para qué queremos volver a gobernar”, justificó Ritondo sobre la figura de Macri dentro de la interna. Aunque no sea candidato, su sola aparición “eleva” el nivel de la competencia, explicó.

“La gente va a decidir quién representa mejor los valores de Juntos por el Cambio, quién va a poder hacer un mejor gobierno, quién tiene mayor capacidad para gobernar, y eso lo va a poder elegir en las PASO”, remarcó.