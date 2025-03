Miguel Ángel Pichetto desestimó las denuncias del Gobierno: "No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo"

El jefe del bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto , se diferenció este jueves del Gobierno y desestimó que la marcha de jubilados e hinchas de ayer haya sido un intento de golpe de Estado. "Me parece ridículo", afirmó.

“Tendrían que bajar un cambio y evitar este tipo de situaciones, porque el día que haya un muerto no va a ser igual”, advirtió Pichetto sobre la represión desatada frente al Congreso el miércoles pasado. "No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo“, afirmó.