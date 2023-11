Milei insiste a sus socios del PRO: "La eliminación del Banco Central y dolarización no se negocian"

A días del balotaje , el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , volvió a marcarle la cancha al PRO , al reiterar que "no se negocia ningún punto" del programa económico, en la alianza estratégica con Mauricio Macri y Patricia Bullrich . En diálogo con C5N este jueves, el economista libertario además aseguró que " Juntos por el Cambio me brindó un apoyo incondicional", de cara a la segunda vuelta. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto el próximo 19 de noviembre.

Al arribar al Congreso, Javier Milei dialogó con C5N y habló de los cruces en JxC por el respaldo de Macri a su candidatura. "Macri me acercó con Bullrich", expresó el libertario, quien además aseguró que "Macri no me dio consejos", para llevar adelante la campaña electoral del balotaje.