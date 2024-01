Milei propone como representante frente a la OEA a Sonia Cavallo, hija de Domingo

La economista escribió dos libros junto a su padre: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019). El vínculo entre Domingo Cavallo y Javier Milei inició hace años por las constantes reivindicaciones del referente libertario, quien llegó a decir que "Cavallo fue el mejor economista de la historia", a lo que el funcionario menemista devolvió sosteniendo que lo iba a votar en el balotaje.