Quién es Santiago Caputo, el hombre que construyó el triunfo de Javier Milei desde las sombras

"Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo ese proceso. Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad y se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto ": el discurso de Javier Milei tras ser electo Presidente de la Nación en el balotaje puso en primera plana a un nombre que sólo era conocido para el círculo cercano de La Libertad Avanza .

Pero, ¿quién es Santiago Caputo? Amigo de la adolescencia de Ramiro Marra es politólogo (le quedan pocas materias para licenciarse en la UBA) e hijo del ex presidente de Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo. Además, es sobrino de Nicolás Caputo -ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri- y Luis Caputo -ex ministro de Finanzas y director del BCRA del mismo presidente-.