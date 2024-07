Murió la hija del diputado Ricardo López Murphy

El legislador de Juntos por el Cambio reveló en un programa de televisión que no estaba seguro de ser parte del debate por el Presupuesto 2023. Al explicar los motivos, reconoció que estaba pasando por un complicado momento familiar.

En el marco de la ausencia de Javier Milei -hora presidente- a la hora de votar el nuevo impuesto a los pasajes de avión, López Murphy explicó que él "por problemas personales" tuvo "muchas dificultades" para participar. Entonces le contó a Luis Novaresio en LN+ que su decisión fue poner "por delante poder concurrir a las votaciones"

El periodista indagó preguntándole si estos problemas habían sido superados. "Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”, explicó en ese entonces el diputado.

Las condolencias de la política a Ricardo López Murphy

Rápidamente, tras dar a conocer el fallecimiento de su hija, López Murphy recibió las condolencias de todo el arco político. "Mi más sentido pésame", expresó como respuesta al tuit la diputada de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, respondió: "Lo siento mucho querido Ricardo. Un abrazo enorme para vos y tu familia".

"Mi más sentido pésame para vos, tu esposa y el resto de la familia en este momento de tanto dolor. Todo mi cariño para ustedes. Abrazo", agregó el legislador de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.