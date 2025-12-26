Negociaciones a contrarreloj en el Senado para blindar el artículo 30 del Presupuesto 2026 Por Déborah de Urieta + Seguir en









Mientras avanza la sesión, el oficialismo negocia voto a voto para evitar modificaciones. El rechazo a dicha parte del texto obligaría a devolver el proyecto a Diputados y complicaría el cierre del año para el Gobierno.

La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, participa de las negociaciones por el Presupuesto 2026.

Mientras la sesión por el Presupuesto 2026 se lleva adelante, en los despachos del Senado hay negociaciones contrarreloj para evitar que el texto reciba modificaciones. De ser así, la iniciativa debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las dudas en torno al futuro de la ley se sembraron en las últimas horas, cuando se conoció que al menos un sector de los senadores de la UCR está en contra del artículo 30 de la “ley de leyes”.

¿El motivo? Deroga –pese a que la ley de Administración Financiera lo impide—una serie de artículos de otras leyes. Entre ellos, el artículo que establece fondos mínimos (6% del PBI) de financiamiento para el Sistema Educativo Nacional. Además, deroga el artículo de la ley de Financiamiento de la Ciencia y Técnica que establece un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, también para su financiamiento. Otro punto que generó fuertes críticas es que el artículo elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

De rechazarse ese artículo, el Presupuesto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. El asunto es que los tiempos apremian. De no sancionarse antes del 1 de enero, el presidente Javier Milei deberá reconducir, por tercer año consecutivo, el último presupuesto sancionado en la era Alberto Fernández. Lo cual sería un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno y, en especial, para el ministro de Economía, Luis Caputo, que requiere de la sanción de la “ley de leyes” para acceder a endeudamiento público y así poder refinanciar los vencimientos de deuda el 9 de enero.

Por eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apersonó en el Senado para, junto con “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, garantizarse los votos en general y en particular y evitar así un nuevo traspié. “Yo creo que muy justos, pero tienen los votos para el artículo 30”, dijeron altas fuentes del Senado a este medio.

Noticia en desarrollo.-