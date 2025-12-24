Javier Milei recibe la Navidad en Olivos a la espera de la aprobación del Presupuesto 2026

El Presidente permanecerá en la residencia oficial mientras el Senado se prepara para definir la ley de leyes. En paralelo, el Gobierno busca consolidar señales de previsibilidad institucional y proyecta la agenda internacional de enero, con Davos como primer destino.

El presidente, Javier Milei, recibirá la Navidad en la residencia presidencial de Olivos en un contexto marcado por definiciones políticas clave para el cierre del año. Mientras el Senado se prepara para tratar el Presupuesto 2026 , el jefe de Estado mantiene una agenda activa de seguimiento legislativo y coordinación con su equipo, en una semana decisiva para la consolidación del rumbo económico del Gobierno.

La sanción de la "ley de leyes" es considerada central para ordenar la gestión fiscal del próximo año. Se trata del primer presupuesto elaborado íntegramente por la actual administración, luego de un período de prórrogas y reconducciones que marcaron el primer tramo del mandato libertario.

En la Casa Rosada sostienen que su aprobación es una condición necesaria para dotar de previsibilidad a la política económica y reforzar la credibilidad del programa ante los mercados financieros y los organismos internacionales. La definición legislativa es observada con atención tanto por actores locales como por el exterior, en un contexto de fragilidad macroeconómica.

Incluso durante estas horas, el Ejecutivo mantiene conversaciones con senadores aliados y gobernadores, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para la sanción del texto sin modificaciones que obliguen a reabrir el trámite parlamentario. El Gobierno apuesta a cerrar el año con un respaldo institucional que le permita iniciar enero con mayor margen de acción.

El Gobierno aspira a aprobar el Presupuesto 2026 este viernes en el Senado.

En paralelo a la discusión presupuestaria, Milei intercambió mensajes formales con la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de la Navidad. El gesto se inscribió en el marco de las salutaciones institucionales habituales de fin de año y estuvo atravesado por referencias al diálogo, la paz social y el bien común, conceptos que la Iglesia suele subrayar en este tipo de comunicaciones.

Desde el entorno presidencial interpretan el intercambio como una señal de respeto institucional, en un vínculo que ha atravesado momentos de tensión desde el inicio de la gestión. En esta ocasión, el tono fue moderado y centrado en el cierre del año, sin referencias explícitas a debates coyunturales.

Javier Milei ya tiene agendado su primer viaje en 2026

Mientras tanto, la agenda presidencial ya empieza a proyectarse hacia el inicio de 2026. En enero, Milei tiene previsto viajar nuevamente al Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará exponer los lineamientos de su programa económico ante líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero internacional.

davos foro economico En enero Javier Milei asistirá al Foro Económico de Davos. Depositphotos

La participación en Davos es considerada por el Gobierno como una instancia relevante para reforzar el posicionamiento internacional de la Argentina y atraer inversiones, en un escenario global complejo. En ese marco, llegar al foro con un Presupuesto aprobado es visto como un activo político y económico clave.

Puertas adentro, el oficialismo entiende que la combinación entre orden fiscal, respaldo legislativo y presencia internacional será determinante para el arranque del próximo año. Por eso, la definición del Presupuesto 2026 ocupa el centro de la escena, incluso en fechas tradicionalmente asociadas al receso político.

Así, la Navidad encuentra al Presidente en Olivos, con una agenda marcada por la gestión y la expectativa legislativa. Lejos de un cierre simbólico de ciclo, el final del año se presenta como una etapa de transición, con decisiones que condicionarán el inicio de 2026 y el desarrollo del programa económico del Gobierno.