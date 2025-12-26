Presupuesto 2026: Mayans aseguró que la oposición tiene los votos y cuestionó el tratamiento exprés en el Senado

El senador de Unión por la Patria brindó algunas definiciones clave y anticipó el tratamiento de la ley. Además, cuestionó duramente al oficialismo.

En la antesala del debate por el Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación , el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans , afirmó que la oposición llegó a la sesión con el número necesario de legisladores para avanzar en el tratamiento y anticipó una jornada extensa , atravesada por fuertes cuestionamientos al oficialismo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El senador formoseño sostuvo que habrá asistencia completa de su espacio y advirtió sobre el alcance institucional y económico del proyecto impulsado por el Gobierno nacional .

“Creo que no nos va a faltar nadie . Por hoy, creo que estamos con el tanque lleno. Con asistencia perfecta”, afirmó Mayans, al remarcar que la oposición contaba con los votos suficientes para dar la discusión en el recinto.

Durante sus declaraciones, Mayans recordó que durante los últimos dos años el Ejecutivo administró las cuentas públicas sin una ley de presupuesto aprobada. En ese sentido, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber utilizado el Presupuesto 2023 como herramienta de gestión sin control parlamentario.

“Hace dos años no tratamos presupuesto, ¿verdad? Milei se manejó con el presupuesto 2023 , manejó a su antojo las cuentas públicas, y ahora viene después de dos años con un presupuesto, con un tratamiento express, violando el reglamento del Senado y violando la Constitución”, sostuvo.

SENADO JURA 1 El Senado trata el presupuesto 2026 con bancas renovadas. Archivo

El legislador también apuntó contra la modalidad elegida para el debate y el nivel de representación del Ejecutivo en la Cámara alta. Según indicó, el oficialismo envió funcionarios de menor rango para defender el proyecto y evitó la presencia del ministro de Economía.

“En este tratamiento express, viene oculto varios temas. Nosotros teníamos cincuenta y seis puntos para poder hablar. Primero, envíanos un funcionario de segunda línea, porque no viene el ministro a explicar su presupuesto. Sí, justo le tira aversión al Congreso”, expresó.

Endeudamiento, déficit y ocultamiento de variables clave

Uno de los ejes centrales de la crítica de Mayans estuvo vinculado al endeudamiento público, que, según afirmó, contradijo el discurso oficial de déficit cero. El senador enumeró compromisos financieros con el exterior, con las provincias y con el sistema previsional.

“Hay muchas cosas que no puede explicar. Primero, el endeudamiento público, habla un déficit cero, y el endeudamiento público es brutal, endeudamiento público externo, endeudamiento con las provincias, endeudamiento con el sistema previsional”, advirtió.

También cuestionó que el proyecto no respetara los tiempos ni la profundidad que requiere una ley de semejante magnitud. “Este tema del presupuesto no se puede estar así en forma express. El presupuesto tiene cinco columnas centrales”, señaló.

Montos desctualizados

Mayans afirmó que el Presupuesto 2026 llegó al Senado con partidas ya desactualizadas por las políticas cambiaria y monetaria, además de incumplir leyes votadas previamente por el Congreso, como las vinculadas a la emergencia universitaria y a la emergencia en discapacidad.

“Está desactualizado, primero, por la política cambiaria, segundo, por la política monetaria, tercero, por incumplimiento a leyes que votó el Congreso en materia, por ejemplo, de emergencia universitaria, en materia de emergencia, discapacidad”, enumeró.

En relación con los servicios sociales, sostuvo que el proyecto afectó áreas sensibles como educación, salud, trabajo y ciencia y tecnología, sin un debate serio y detallado. “Ahí tenemos punto por punto para poder hablar y, este, obviamente, con un tratamiento express como este, no se puede tratar”, insistió.

Deuda pública y la Ley Guzmán

Otro de los puntos señalados por Mayans fue la intención del oficialismo de avanzar sobre la normativa que obliga a pasar por el Congreso cualquier toma de deuda. En ese marco, defendió la denominada Ley Guzmán, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández.

“La otra ley que quiero retrasar es la ley Guzmán. Ley Guzmán porque, este, en el tema de toma de deuda, como establece la Constitución, lo primero que tienen que decir es cuánto es lo que quieren tomar de deuda”, explicó.

Y agregó: “Después tienen que decir el plazo que piensan en pagar la deuda, los intereses de la deuda. Sí, hay un proyecto que mandó en su momento Guzmán al Congreso en el gobierno de Alberto Fernández. Aprobó con dos tercios del Congreso”.

Para Mayans, el proyecto presupuestario buscó debilitar el rol del Parlamento. “Este presupuesto, primero, no tiene visión republicana, porque trata de anular al Congreso. No tiene visión federal, porque, prácticamente, desprecia a las provincias”, afirmó.

Coparticipación y riesgo fiscal

El senador alertó sobre la caída de la coparticipación federal y el impacto directo en las economías provinciales. Según detalló, la merma en los envíos nacionales complicó el pago de compromisos básicos, como el aguinaldo.

José Mayans Senado Mayans apuntó contra el tratamiento que propone el Gobierno. Ámbito

“Estamos hablando de ciento u$s20.000 millones, que es el esfuerzo que hace el país, y una coparticipación que está cayendo mes a mes. El mes pasado sí cayó diez por ciento la coparticipación. Hay provincias que directamente no pueden pagar el aguinaldo”, sostuvo.

También denunció una distribución desigual de los recursos: “De 120.000 millones, en provincia, llevan menos de 40.000”.

Obra pública, universidades y modelo de país

En otro tramo, Mayans cuestionó el recorte en obra pública, al señalar que el proyecto redujo drásticamente la cantidad de obras financiadas por el Estado nacional. “De dos mil setecientas obras que estaban presupuestadas, ahora hay doscientas en todo el país”, afirmó.

Respecto al sistema universitario, denunció un vaciamiento del financiamiento público. “En el ítem que les corresponde, que es el sistema universitario, lo que hicieron es refinanciar y sacar el financiamiento de la universidad pública”, sostuvo, y advirtió sobre la visión del oficialismo: “La visión que tiene Milei es que no exista universidad pública, que sea todo privado”.

Finalmente, Mayans sostuvo que el debate debía darse con mayor profundidad y acusó al Ejecutivo de haber esperado un momento político favorable para avanzar con el proyecto. En ese sentido, advirtió sobre el alcance institucional de la iniciativa.

“Esta ley, por supuesto, lo convierte a Milei en emperador directamente, como Presidente”, afirmó.

Y concluyó con una definición política de cara a la sesión: “Terminan después de dos años con un presupuesto, que estamos hablando del destino de todos los argentinos. Hay asistencia perfecta hoy, tenemos los números”.