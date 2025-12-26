Boom de criptomonedas: los negocios del ecosistema alcanzaron un récord de u$s9.000 millones en 2025 + Seguir en









Se completaron 267 transacciones que incluyen adquisiciones, un indicativo de la madurez creciente del segmento cripto.

El auge de las criptomonedas impulsó negocios millonarios en el sector. Freepik

La industria de las criptomonedas vivió un año histórico en fusiones y adquisiciones durante 2025, alcanzando un récord de u$s8.600 millones en transacciones. Este nivel de actividad, muy superior al registrado en 2024, refleja un entorno mucho más favorable para el sector y una creciente confianza de inversores e instituciones financieras en los activos digitales.

De acuerdo a un informe del Financial Times, el volumen total de acuerdos en el sector hasta fines de diciembre superó con creces los u$s2.170 millones del año anterior, marcando un crecimiento cercano al 300%.

Se completaron 267 transacciones que incluyen adquisiciones, inversiones estratégicas y fusiones, lo que constituye no solo un récord nominal, sino también un indicativo de la madurez creciente del ecosistema de las criptomonedas.

Qué hay detrás de los negocios de criptomonedas Este impulso se debe en gran parte al entorno regulatorio más claro y favorable, especialmente en Estados Unidos.

La administración bajo el presidente Donald Trump adoptó una postura más permisiva hacia las criptomonedas, reduciendo acciones legales y promoviendo políticas que devolvieron la confianza al mercado tradicional y a inversores institucionales, quienes hasta ahora se mantenían al margen ante la incertidumbre normativa.

coinbase nasdaq.jpg Coinbase fue una de las empresas de criptomonedas que llegó a acuerdos millonarios en 2025. @coinbase Entre los acuerdos más significativos de 2025 se destacan varias operaciones gigantescas: Coinbase realizó la mayor adquisición del año al comprar la plataforma de derivados Deribit por aproximadamente u$s2.900 millones , la fusión más grande registrada en el sector cripto hasta la fecha.

Kraken , otro exchange importante, adquirió el operador de futuros NinjaTrader por u$s1.500 millones .

Ripple completó la compra de Hidden Road, un broker institucional, por u$s1.250 millones, consolidando su presencia en el mercado financiero tradicional. Más allá de las fusiones y adquisiciones Además de las fusiones y adquisiciones, 2025 también fue un año destacado para las salidas a bolsa dentro del espacio cripto. Varias empresas relacionadas con activos digitales debutaron en bolsas públicas y recaudaron u$s14.600 millones globalmente, una cifra impresionante que eclipsa los u$s310 millones obtenidos en solo cuatro salidas en 2024. Este auge en transacciones y financiamiento indica un giro en la percepción del sector: los activos digitales ya no son vistos únicamente como instrumentos especulativos, sino como negocios con infraestructura, valor estratégico y potencial de crecimiento a largo plazo. Según los especialistas del mercado cripto, con más claridad normativa y la participación activa de instituciones tradicionales, se espera que esta tendencia de consolidación y crecimiento empresarial continúe en 2026.

