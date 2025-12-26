Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 26 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.649,19 para la compra y a $1.744,70 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.796,75 para la compra y a $1.828,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.268,11 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452.

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.532,59 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.487,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.539,17, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.737, según Binance.