Nicolás Pino, tras el atentado en su contra: "Es un episodio de la Argentina del pasado"

En línea con eso agrego: "Todo lo que podemos suponer o los trascendidos, si son veganos o no, son cosas que escuchamos de ustedes"

Además, Pino se manifestó respecto a la califiación que tiene el ataque que sufrió: "Ayer no sabía qué palabra era, pero la ministra Bullrich habló de atentado y me hizo caer: un atentado es lo que sufrimos".

Luego, al ser consultado si había recibido alguna amenaza que hoy le generar sospecha, Pino fue tajante: "¿Amenazas? Cero. Y puedo dar con certeza que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certezas no tenemos ninguna (del hecho). Pero son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy".

Además, puntualizó: "No puedo decir que este episodio tenga referencia a la relación que tengo con el Presidente". Sumado a eso, aclaró que la "cercanía" que mantiene con Javier Milei, más allá de la "empatía en lo personal", es la de "un presidente de una entidad con el presidente de la Nación".

Pino también insistió: "Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, es en pos de defender los valores del campo, los valores de la producción, defender la actividad que nosotros como forma de vida desarrollamos. No lo hacemos por el bien personal, sino que trabajamos por el bien común de toda la Argentina".

Igualmente, adelantó que desde ahora tendrán custodia en la SRA: "Tendremos custodia, sí, me lo sugirieron. Hablé mucho con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad (Waldo Wolff). Nos hicieron ver que el tema de la custodia es importante. Nos acostumbraremos a este sistema".

Por otro lado, anticipó que está "muy predispuesto a escuchar las opiniones de la gente que conoce" sobre seguridad, de quienes aseguró: "Nos van a decir cómo seguir en el día a día".

El atentado contra Nicolás Pino

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda recibieron dos paquetes que contenían explosivos que detonaron y ocasionaron heridas a la secretaria del dirigente agrario. En este marco, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el intento de atentado contra los dirigentes de la Sociedad Rural?

Según se difundió públicamente, los explosivos fueron calificados como "cartas bomba" y ambos paquetes fueron dirigidos a la sede de la entidad, ubicada en Juncal 4450 y Frey Santa María. Uno de los paquetes, dirigido a Pino, detonó al ser abierto, causando heridas a la secretaria del dirigente.