"No me señales": el tenso cruce entre Castagneto y Espert en el debate por el Presupuesto 2025

Sin embargo, la decisión del diputado despertó una fuerte reacción por parte de la oposición, sobre todo por parte de quienes todavía no habían tenido oportunidad de hablar. " No podés hacer esto . No podés ser tan chanta y autoritario. Quiero hacer una pregunta", dijo efusivo Juan Manuel Pedrini , de Unión por la Patria .

"Cada vez que hablo me señalás. Tratáme bien. A mí no me señala nadie", enfatizó Castagneto. Acto seguido, se acercó a Espert, quien advirtió: "No me toques, no me toques", dijo y agregó: "Son unos maleducados".

Finalmente, Castagneto remarcó: "No podés cortar una reunión por que se te plazca".

Una vez que pasó este cruce, Scioli accedió y continuó respondiendo las preguntas de los diputados.

Daniel Scioli defendió el Presupuesto 2025 en materia de medio ambiente y turismo

Durante su intervención, Scioli hizo hincapié en el fomento del turismo fuera de estación y los programas para la captación de financiamiento internacional, para lo que el área va a tener $2,8 mil millones de asignación presupuestaria; el incentivo al deporte comunitario y los programas de inclusión a la disciplina federada; y lo que denominó el planeamiento ambiental estratégico, además del trabajo para la gestión del fuego. En este último aspecto, recalcó que se cerró el Fondo Fiduciario de Bosques Nativos pero que se designaron $16.000 millones para las provincias con el mismo fin de preservación.

Consultado por el ingreso de las SAD a los clubes argentinos, uno de los principales temas en la agenda deportiva del Gobierno, el secretario respondió: "No se impone de ninguna manera que se privaticen los clubes, sino que se trata de dar una alternativa societaria que previamente tiene que pasar por la aprobación de dos tercios de la asamblea de los clubes para poder analizar luego al incorporación de capitales privados para las necesidades que tienen los clubes". "Yo antes tenía otra visión, pero hoy la realidad del fútbol en la Argentina y en el mundo evidentemente exigen modernizar las condiciones para que los clubes", agregó.