Gobierno admitió en Diputados que hubo "techos establecidos por Economía" para catástrofes naturales

Yanina Nano Lembo Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Mariano Fuchila

Daniel Scioli en la Cámara de Diputados

Luego de la introducción del funcionario nacional, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) apuntó que "no coincide el número que usted (NdR: por Daniel Scioli) del Presupuesto para Ambiente con lo que tenemos los diputados" y precisó que se registra un 6,2% de caída nominal y 24,52% caída real de las partidas en la Subsecretaría de Ambiente, lo que implicaría $170 por cada hectárea de bosque nativo en el marco del planeamiento ambiental estratégico resaltado previamente por el secretario.

Scioli le cedió la respuesta a Ana Lamas, subsecretaría de Ambiente, quien explicó que "es importante saber que el área de Ambiente es una subsecretaría y no un ministerio. Evidentemente su tema presupuestario bajó en función de eso; muchos roles, como Parques Nacionales, los está tomando la Vicejefatura de Gabinete". Luego, admitió que "tuvimos techos establecidos por el Ministerio de Economía que no podíamos superar", pero agregó que "los señores diputados pueden sugerir aumentos en las partidas".

Consultado por el ingreso de las SAD a los clubes argentinos, el secretario respondió: "No se impone de ninguna manera que se privaticen los clubes, sino que se trata de dar una alternativa societaria que previamente tiene que pasar por la aprobación de dos tercios de la asamblea de los clubes para poder analizar luego al incorporación de capitales privados para las necesidades que tienen los clubes". "Yo antes tenía otra visión, pero hoy la realidad del fútbol en la Argentina y en el mundo evidentemente exigen modernizar las condiciones para que los clubes", agregó.

Yanina Nano Lembo en la Cámara de Diputados

Las intervenciones de los diputados ante la presencia de la secretaria de Niñez y Familia apuntaron a la subejecución (cuando no fue la total falta de ejecución) de programas para protección de menores de edad que se encuentran en el actual Presupuesto y también fueron incluidas en el proyecto. Yanina Nano Lembo, quien tenía respuestas genéricas por escrito e ignoró varias de las preguntas realizadas, reiteró que la actual administración busca fortalecer la transparencia en el envío de partidas presupuestarias y conceptualizó que "la mejor política social es el equilibrio fiscal".

Los diputados opositores (desde el PRO y La Libertad Avanza no pidieron la palabra) mencionaron la anulación del monotributo social que la funcionaria no desmintió ("estamos acá para discutir el presupuesto, no corresponde dar esa respuesta, el monotributo social es una herramienta válida"); la Línea 102 que ofrecía un servicio telefónico para niños y adolescentes con derechos vulnerados y no fue ejecutada (están en proceso de cambiar el formato o trasladarle la responsabilidad a las provincias); la Ley Lucio ("estaba ideologizada y entramos en proceso de revisión"); o la Ley Brisa para hijos de víctimas de femicidio que está siendo subejecutada (señaló que no será cerrada)

"El Gobierno viene planteando hace tiempo que están aumentando la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar y que llega casi al 100% de la canasta básica alimentaria. No tengo dudas que han aumentado el momento, pero hay una contradicción entre la afirmación de que llega casi al 100% y que el INDEC marca que la indigencia -sujeta a la canasta básica alimentaria- está subiendo", planteó Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y concluyó: "Mi impresión es que el INDEC mide bien y el problema está en que por los niveles de inflación, y más allá de los aumentos significativos que yo valoro, se está lejos del 100%".

Martín Tetaz Carla Carrizo UCR Martín Tetaz y Carla Carrizo, diputados de la UCR. Mariano Fuchila

Esa expresión fue retomada por Esteban Paulón (Encuentro Federal) quien analizó que "hay mucho de relato y poco de realidad" y apuntó que "hay una pérdida en relación a la inflación de las asignaciones que van entre un 4% y un 8,3%". Misma posición fue la de Carla Carrizo (UCR) quien consideró que existe un incumplimiento de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: "No venimos a discutir aquí cuánto se puede bajar, sino cuánto más se puede subir". En ese marco, Julia Strada le preguntó a la funcionaria sobre la decisión de desindexar las asignaciones familiares del porcentaje del Presupuesto.

"Estamos convencidos del rumbo que estamos tomando. La inversión social directa es la mejor manera eficiente de llegar a los que más los necesitan", sintetizó Yanina Nano Lembo, quien aseguró que "velan por la calidad nutricionales" y pretenden ascender su alcance de 4325 comedores barriales a 4700 en el 2025.