Legislatura porteña: el PRO logró dictamen para ampliar el Presupuesto, pese a la resistencia de LLA y el PJ

El oficialismo, en minoría, eludió el rechazo de los libertarios y peronistas a la propuesta de modificar las partidas de la ley de Leyes. La suba de la inflación motoriza cambios y quejas. En paralelo, los violetas propusieron actualizar topes de facturación en la ley Impositiva, pero por debajo del cálculo del IPC.

Pese al rechazo del peronismo y a las críticas de La Libertad Avanza y opositores dialoguistas, el PRO logró dictamen para tratar en la próxima sesión la ampliación del Presupuesto 2026 que envió Jorge Macri a la Legislatura . Sin votos propios, el oficialismo deberá negociar en un escenario adverso, donde peronistas y violetas empujan agenda propia y chocan con el Poder Ejecutivo.

El macrismo dio un primer paso este lunes al conseguir las firmas para llevar al recinto el debate sobre la modificación presupuestaria. Ante el aumento de la inflación, el jefe de Gobierno solicitó al Parlamento incrementar los créditos económicos en más de $2,6 billones para atender erogaciones en "gasto en personal" ($950.627M), de limpieza, seguridad y orden del espacio público ($733.224 millones), en transferencias para movilidad ($370.986M) y servicios de la deuda pública ($160.681M), entre otros.

El proyecto prevé también un incremento en los recursos para compensar la suba. En términos tributarios, estima un aumento en los ingresos de más de $1,5 billones, compuestos en su mayoría por recaudación local ($1,3 billones) y por recursos provenientes de la coparticipación ($216.079 millones). Si bien actualmente Nación acumula una deuda superior a los $800.000 millones del fallo de la Corte, CABA continúa recibiendo las transferencias automáticas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, obligado a modificar el Presupuesto de CABA ante el aumento de la inflación.

El principal argumento del Ministerio de Hacienda porteño que conduce Gustavo Arengo Piragine responde a los cambios en las variables macroeconómicas estimadas para este año, principalmente en una de ellas: la inflación. La ley de Leyes tomó como base el 10,1% previsto por el Gobierno de Javier Milei para todo el año, cifra que quedaría muy atrás del valor real.

Ocurre que el acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de marzo se sitúa en el 8,9%. Y si bien para abril las consultoras privadas proyectan que marcará su primer descenso en diez meses, calculan que se ubicará entre el 2 y el 3%. "Es decir que, en el mes de abril, la inflación superará la estimación anual establecida en el presupuesto aprobado por esa Legislatura para el corriente año", señaló Macri en la modificación enviada a la Legislatura.

Frente a ese panorama, el Ejecutivo logró dictaminar el proyecto en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Tributaria que desde marzo conduce el exministro de Seguridad porteño y otrora diputado nacional, Waldo Wolff. La iniciativa, que contempla subir otros 15,5 puntos al estimado de inflación vigente, se encamina a ser discutida en el recinto en la sesión del próximo jueves.

La Libertad Avanza rechaza ampliar el Presupuesto

Pese a sortear el primer obstáculo, al oficialismo aún le queda reunir los votos. Desde La Libertad Avanza hicieron saber a Ámbito que, fieles a la hoja de ruta que traza Milei a nivel nacional, no están dispuestos a apoyar una iniciativa que incremente el nivel del gasto, a pesar de que cuente con el respaldo de recursos.

"No hay acuerdo con el PRO. Nosotros no acompañamos la ampliación que quiere aprobar Macri", sentenciaron desde el bloque que conduce Pilar Ramírez, desde donde cuestionaron que el Gobierno, pese a enviar una modificación paralela de la ley Impositiva, no contemplara revisar el impacto que tendrá la inflación en los topes de facturación de Ingresos Brutos.

Para reducir el impacto, los libertarios proponen actualizar los valores de facturación, aunque no seguirá el ritmo del 15,5% que añadirá CABA al Presupuesto. Las cifras se revisarán al alza en un 7,5%.

Entre los cambios, proponen no modificar las alícuotas pero elevar los topes de actuales $364.000.000 al nuevo valor de $391.128.000 para las actividades de comercialización (mayorista y minorista). En el caso de prestaciones de obras y/o servicios de "Restaurantes y Hoteles", "Transporte", "Comunicaciones", "Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler", "Servicios Comunitarios, Sociales y Personales", "Servicios Sociales y de Salud", "Electricidad, Gas y Agua" pasaría de $2.004.000.000 a $2.154.300.000.

"Si la inflación justifica la ampliación del gasto y de los recursos proyectados, con mayor razón debe justificar la adecuación de aquellos parámetros que inciden directamente sobre la carga fiscal de quienes producen, comercian, invierten y generan empleo en la Ciudad", señala Ramírez en el texto que este lunes también consiguió dictamen.

claudia neira presidenta unión por la patria crédito legislatura porteña Claudia Neira, legisladora de Fuerza Buenos Aires.

Reparos del peronismo a la ampliación presupuestaria

El bloque del peronismo anticipó que tampoco aportará los 20 votos para la ampliación sin antes dar un debate con propuestas concretas.

En el debate de este lunes, la legisladora Claudia Neira criticó al oficialismo por proponer una modificación al Presupuesto sin tener en cuenta una actualización de los topes de las categorías de IIBB y aseguró que, de aprobarse así como viene, se va a financiar "con un mayor esfuerzo de los contribuyentes". "No pensaban actualizar las categorías. Iban a aumentar la recaudación en IIBB a fuerza de más esfuerzo de los que se están rompiendo el alma para que no les cierre el kiosko, la pizzería, la pyme", cuestionó.

Neira reconoció la propuesta de LLA que plantea actualizar la ley Impositiva, pero cuestionó los valores. "Si estamos actualizando los gastos al 15,5%, ¿por qué vamos a actualizar las categorías al 7,5%? Es descarado", se quejó. El peronismo finalmente presentó un dictamen de minoría para actualizar los topes al ritmo previsto en la ampliación. "Es de sentido común", sentenció.

En la previa del debate, desde la bancada larretista de Confianza y Desarrollo también criticaron la ampliación que solicitó Macri. "Lo que no queremos es firmar un cheque sin fondos, porque no está clara la fuente de financiamiento de buena parte de esa ampliación", señalaron a este medio.

Luego, el jefe de bloque Emmanuel Ferrario reiteró las dudas respecto de dónde provendrán los fondos para solventar los gastos. "Necesitamos más información área por área", dijo y puso el foco en un tema sin resolver entre Nación y CABA: "Hay $790.000 millones de deuda de la Coparticipación y me parece importante tener información certera sobre las negociaciones". De todas maneras, acompañaron en disidencia tanto la ampliación como la modificación de la ley Impositiva que propone Ramírez.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Ciudadanos Unidos había anticipado a este medio que votarán en favor de la propuesta de Macri de modificar el Presupuesto 2026. En ese marco, los legisladores que integran la comisión acompañaron el dictamen. Sin embargo, junto a los 12 legisladores macristas de Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica) están lejos de los 31 votos que necesita el mandatario porteño.

De cara a la próxima sesión, el PRO continuará las negociaciones con los despachos de la oposición para arribar a un acuerdo como el que finalmente lograron a fin del año pasado, cuando contaron con el apoyo libertario para aprobar el Presupuesto 2026 luego de ceder ante el reclamo violeta de exceptuar del pago de IIBB a más categorías del Régimen Simplificado.

Adhesiones al RIGI y RIMI vs sanción del REPP

En esta oportunidad, la Legislatura porteña debatirá también los proyectos de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas que busca impulsar inversiones productivas de entre u$s150.000 y u$s 9 millones. Ambos son parte de la agenda de Milei a nivel nacional.

Los dictámenes contaron con apoyo del PRO y de opositores dialoguistas. Pero desde Fuerza por Buenos Aires, el bloque mayoritario, plantearon su rechazo y presentaron un texto de minoría.

En contrapartida, proponen que se trate el Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP), un proyecto "propio de la Ciudad" que apunta a generar nuevas inversiones de parte de los sectores más golpeados por la crisis económica: los comercios, las microempresas y las pymes. Aseguran que el RIMI deja afuera al restaurante chico, al almacén, el taller o el kiosco. "Estamos dejando nuestro modelo de desarrollo productivo en manos del Estado nacional", dijo Neira este lunes.

La legisladora afirmó que el RIMI "está atado al modelo nacional", mientras que el REPP "es un régimen autónomo" acorde a "las necesidades de los porteños y porteñas".

Al desgranar la iniciativa peronista, Neira resumió que "no tiene piso mínimo de inversión" y los beneficios impositivos, entre los que destacan la exención de IIBB, Sellos e Inmobiliario sobre los ingresos generados por la inversión, regirán para quienes invirtieron los últimos 2 años como para aquellos que lo hacen luego de la reglamentación de este Régimen.

Como beneficio adicional, la propuesta del PJ premia a la creación de empleo registrado o la radicación en las Áreas de Desarrollo Prioritario Sur del Código Urbanístico con un incremento en la exención de hasta 1 año más y 10 puntos por cada condición. "Tope: 3 años y 80% de exención, contabilizado por empresa, no por proyecto", señala Neira. Además proponen que el Banco Ciudad otorgue créditos con tasa que en promedio se ubicará entre la activa y el plazo fijo a 30 días para compra de capital de trabajo, bienes de capital y descuento de cheques.

Las iniciativas están en discusión, pero el ecosistema propio de la Legislatura actual, sin mayorías automáticas, obliga a las tres principales fuerzas a articular acuerdos para evitar eventuales bloqueos. Un toma y daca que a priori podría serle más efectivo al PRO y a LLA, cuyas agendas se rozan, que al peronismo, que debería apostar por un acercamiento al larretismo (6) y a los radicales (5) para llegar al número mágico.