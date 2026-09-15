Oro del BCRA: senadores de la oposición ampliaron la denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili

Los senadores Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López ampliaron una presentación penal por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El Gobierno sigue de cerca los detalles con el consorcio de bancos para el repo por la diferencia que le resta para cumplir con el vencimiento

Los senadores del Bloque Justicialista Martín Soria, Juliana Di Tullio y María Florencia López ampliaron la denuncia penal contra el presidente Javier Milei , el ministro de Economía, Luis Caputo , y el titular del BCRA, Santiago Bausili , a partir de nuevos elementos vinculados con el destino, la custodia y la trazabilidad de las reservas de oro de la entidad.

La presentación judicial busca incorporar a la investigación iniciada el 28 de abril de 2026 nuevos hechos que, según los legisladores, podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos . El escrito pone el foco especialmente en las explicaciones que Bausili brindó ante el Senado sobre la ubicación de los lingotes y las auditorías realizadas sobre las operaciones.

Durante un plenario de comisiones del Senado, Bausili había señalado que una parte de las reservas internacionales de oro se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza . Además, sostuvo que los balances correspondientes a 2023, 2024 y 2025 habían sido revisados mediante auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN), sin observaciones sobre esas operaciones.

Sin embargo, la ampliación de la denuncia incorpora información de la propia AGN que, según los legisladores, contradice esas afirmaciones. El organismo señaló que no pudo auditar la transferencia de los lingotes y que los contratos de colocación de oro con el BIS u otros depositarios del exterior no existían a la fecha ni al 31 de diciembre de 2024. Además, indicó que la auditoría correspondiente al ejercicio 2025 todavía no había sido aprobada y que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas de oro no había podido realizarse por la demora del BCRA en entregar información.

La presentación judicial también recoge información que ubicaría las reservas de oro en Londres , en contraste con la explicación brindada por Bausili ante el Senado. Los denunciantes consideran que estas diferencias justifican profundizar la investigación y determinar las condiciones en las que se realizó el traslado de los lingotes.

Bausili, presidente del BCRA y sus explicaciones sobre el destino del oro del BCRA.

El PJ pidió que Bausili vuelva al Congreso

La ofensiva judicial se complementa con una iniciativa parlamentaria. Los senadores justicialistas solicitaron que Bausili vuelva a presentarse ante las comisiones de Economía y Presupuesto para explicar el destino de las reservas y aportar documentación sobre las operaciones.

Entre los datos que el proyecto busca conocer figuran las fechas de los envíos, el destino de los lingotes, las empresas o dependencias que participaron del traslado terrestre y aéreo, el lugar de depósito y la cantidad y calidad del oro enviado. También se pide información sobre quién evaluó la calidad de los lingotes y cuáles fueron las condiciones, beneficios y responsabilidades de seguridad asumidas por el depositario.

El pedido incluye además que el titular del BCRA documente que el oro movilizado fue trasladado a Basilea, Suiza, al Banco de Pagos Internacionales y que permanece allí. Los legisladores buscan también precisiones sobre las auditorías de los balances y sobre las condiciones jurídicas de las operaciones.

El Gobierno evitó dar precisiones y remitió las preguntas al BCRA

En paralelo, el Gobierno evitó este martes brindar nuevas precisiones sobre el destino del oro y derivó las consultas al Banco Central. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que Bausili es quien debe responder sobre el tema, debido a la independencia institucional del BCRA.

Ravier reconoció, de todos modos, que existe una relación cercana y acciones coordinadas entre el titular del Banco Central, Caputo y el Ejecutivo. Como ejemplo, mencionó que las reformas a la Carta Orgánica del BCRA que fueron enviadas al Congreso fueron trabajadas junto con Bausili. Sin embargo, remarcó que esa coordinación no implica que la Casa Rosada pueda responder en nombre del organismo.

La ampliación presentada por los senadores busca que la Justicia Federal incorpore estos nuevos elementos a la causa original y determine si existieron irregularidades en el traslado, custodia, trazabilidad y eventual depósito en el exterior de las reservas de oro.