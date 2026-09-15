Malvinas: el Gobierno afirmó que el debate territorial dentro del Reino Unido favorece el reclamo argentino

El canciller Pablo Quirno sostuvo que la posición británica frente a los reclamos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte aporta argumentos favorables para la postura argentina. Además, defendió las nuevas medidas impulsadas por Javier Milei.

El Gobierno sostuvo que los reclamos territoriales internos del Reino Unido favorecen a la Argentina.

El Gobierno nacional consideró que las discusiones territoriales abiertas dentro del Reino Unido pueden favorecer la posición argentina en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas . El canciller Pablo Quirno se refirió a la declaración conjunta firmada por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en defensa de su derecho a la autodeterminación y vinculó la situación con los argumentos que históricamente sostuvo la Argentina.

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“Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre ”, afirmó el funcionario después de participar de la apertura de un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) .

Los jefes de Gobierno John Swinney , por Escocia; Rhun ap Iorwerth , por Gales; y Michelle O’Neill , por Irlanda del Norte, firmaron en Cardiff un memorando en el que sostuvieron que “el derecho a la autodeterminación” corresponde a sus respectivas naciones.

El documento planteó además que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a habilitar procesos de consulta. Los tres dirigentes también comparten el objetivo de volver a acercar sus territorios a la Unión Europea , de la que Reino Unido se retiró luego del Brexit.

Quirno evitó intervenir directamente en los asuntos internos británicos , aunque consideró que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo argentino por Malvinas.

El reclamo por Malvinas ocupa el centro de la agenda desde el anuncio de Milei. Archivo

El canciller afirmó además que la administración de Javier Milei lleva adelante “acciones diferentes a las que hemos realizado en el pasado” con el objetivo de fortalecer la posición argentina.

Para el Gobierno, la defensa británica de la integridad territorial representa un argumento que la Argentina puede utilizar para reforzar su posición histórica respecto de Malvinas.

El Gobierno aseguró que no hubo quejas por las sanciones

Quirno también fue consultado por las posibles repercusiones diplomáticas de las sanciones que Argentina aplicó contra compañías petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion, desarrollado en el área de las Islas Malvinas.

“No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, aseguró.

El funcionario expresó además su expectativa de que el Congreso acompañe la iniciativa impulsada por Milei y definió el proyecto como una herramienta destinada a “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”. Y luego afirmó: “Creo que estamos todos detrás de la causa Malvinas".

Quirno destacó el crecimiento de los acuerdos comerciales

Las declaraciones se produjeron durante la trigésima edición del Día de la Exportación, organizada por CERA, donde el canciller también realizó un balance de la política comercial del Gobierno.

Quirno aseguró que en menos de tres años la Argentina pasó de contar con acuerdos que abarcaban el 10% del PBI mundial al 30%. Las previsiones del sector estiman además que las exportaciones podrían alcanzar los u$s103.000 millones en 2026, lo que representaría un máximo histórico.

Entre enero y julio, según los datos repasados por el funcionario, las exportaciones de bienes superaron los u$s58.000 millones, con un crecimiento cercano al 23% respecto del mismo período del año anterior.

La agroindustria alcanzó un récord de 74 millones de toneladas exportadas, mientras que las pequeñas y medianas empresas vendieron al exterior más de u$s6.400 millones, su mejor resultado para ese período en 13 años.

Los acuerdos con Europa y EEUU

El canciller destacó además los avances en la integración comercial con Europa. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya cuenta con aplicación provisional, mientras que el instrumento negociado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) quedó concluido y permitirá ampliar las preferencias arancelarias una vez que entre en vigor.

Las palabras de Quirno sobre Malvinas. @fabianwaldman

Según Quirno, ambos acuerdos permitirán incrementar la presencia argentina en 31 economías europeas. Respecto de Estados Unidos, mencionó el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco, que contempla arancel cero para 1.675 productos argentinos y medidas destinadas a facilitar el comercio digital.

También destacó el Memorandum sobre Minerales Críticos y la participación argentina en PAC Silica, iniciativas vinculadas con compañías dedicadas al abastecimiento de insumos para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.

“Traducimos afinidad política en posibilidades de asociarse, incorporar conocimiento y disputar nuevos negocios”, afirmó el funcionario.

La estrategia comercial hacia Asia

En el frente asiático, Quirno informó que Argentina formalizó su solicitud de incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuyos integrantes concentran alrededor del 15% del PBI mundial y reúnen aproximadamente 600 millones de consumidores.

El acuerdo con Singapur, aprobado por el Congreso, contempla arancel cero para la oferta exportable argentina y busca fortalecer la conexión con uno de los principales centros financieros y logísticos del sudeste asiático.

Paralelamente, el Gobierno mantiene conversaciones con India, Japón y Vietnam y busca completar las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.

Quirno también resaltó el desempeño de los sectores energético y minero. Durante el primer semestre, las exportaciones energéticas crecieron más de 40%, mientras que las ventas mineras superaron los u$s4.700 millones, un máximo histórico.

El canciller destacó además los proyectos de YPF para suministrar gas natural licuado a Alemania, con entregas previstas desde fines de 2027 y durante ocho años.

A ello se suma el proyecto Argentina LNG, desarrollado junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos, que contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales.

En ese escenario de mayor apertura comercial, el Gobierno busca también reforzar su estrategia diplomática sobre Malvinas y considera que los debates territoriales dentro del propio Reino Unido aportan nuevos elementos para sostener el reclamo argentino de soberanía.