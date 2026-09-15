El Gobierno evitó dar precisiones sobre el destino del oro del BCRA

Adrián Ravier derivó las consultas a la propia entidad. Aseguró que Santiago Bausili debería ser quien responda el interrogante

El Gobierno evitó dar una respuesta sobre el destino del oro del BCRA.

El Gobierno evitó dar nuevas precisiones sobre el destino del oro del BCRA y derivó las preguntas hacia la propia entidad. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que, si bien el titular del BCRA, Santiago Bausili , afirmó que las reservas están en Suiza , el Ejecutivo no puede responder por un organismo autárquico e independiente.

“Eventualmente, es el presidente del Banco Central quien tiene que responder” , consideró el vocero presidencial Adrián Ravier este martes en conferencia, y remarcó que hacerlo desde la Casa Rosada implicaría desconocer la independencia institucional del organismo.

De todos modos, el Gobierno reconoció que existe una relación cercana y acciones coordinadas entre Bausili, el ministro de Economía y el Ejecutivo , aunque insistió en que eso no implica avanzar sobre la autonomía del BCRA. Como ejemplo, mencionó las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central enviadas al Congreso, que fueron trabajadas en conjunto con Bausili.

El funcionario también defendió las recientes explicaciones del titular del BCRA ante el Senado y cuestionó que algunas de sus declaraciones hayan sido recortadas o interpretadas fuera de contexto.

El funcionario reconoció que existe una relación cercana entre Bausili, el ministro de Economía y el Gobierno y admitió que ambas instituciones llevan adelante acciones coordinadas. Sin embargo, insistió en que eso no habilita al Ejecutivo a responder en nombre del BCRA.

"Existe una relación cercana entre el presidente del Banco Central y nuestro ministro de economía. Claramente, hay acciones coordinadas entre el Banco Central y el ejecutivo, lo que no significa que nosotros rompamos con con la independencia del Banco Central. Las reformas, por ejemplo, que el ejecutivo acaba de presentar al Congreso respecto a cambiar la carta orgánica fueron trabajadas por el presidente de la entidad, por Bausili, y y hay todo tipo de acciones conjuntas, pero no significa esto que podamos responder por ellos", expresó.

Ravier también respaldó las explicaciones que Bausili brindó recientemente ante el Senado y cuestionó las interpretaciones posteriores sobre sus declaraciones.

"El presidente del Banco Central recientemente en el Senado ha respondido cantidad de cosas, más allá de que siempre se toman recortes y se dejan de lado sus palabras. Si ustedes ven el video completo, dio cantidad de respuestas, después empezaron algunas especulaciones", agregó.

Finalmente, remarcó: "Eventualmente, es el el presidente del Banco Central quien tiene que responder. No nos corresponde a nosotros hacerlo desde aquí, desde el ejecutivo, aún si lo hiciera, si lo quisiera hacer, estaría rompiendo una cuestión institucional que para nosotros es muy importante respecto de separar al BCRA del Ejecutivo".

La AGN todavía no certificó la trazabilidad del oro

La discusión se profundizó después de la exposición de Bausili ante el Senado. Allí, el titular del Central aseguró que los movimientos de las reservas habían atravesado distintos controles y no recibieron observaciones.

“La posición de oro del Banco Central tiene tres niveles de auditoría: interna, externa y la AGN. Las tres entidades completaron sin observaciones las auditorías del año 23, 24 y 25”, afirmó.

Sin embargo, una respuesta de la Auditoría General de la Nación (AGN) a la senadora Juliana Di Tullio introdujo nuevos interrogantes.

El organismo de control indicó que todavía no terminó de estudiar la documentación necesaria para determinar específicamente la trazabilidad de las reservas de oro colocadas en el exterior.

“La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora –más de un año– incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”, explicó la AGN.

Además, agregó: “A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”. De esta manera, la AGN todavía no certificó específicamente la trazabilidad de los lingotes enviados fuera de la Argentina.

Bausili aseguró que el oro permanece en Suiza

El traslado de parte de las reservas ocurrió durante 2024 y fue denunciado públicamente por trabajadores bancarios nucleados en La Bancaria. Desde entonces, buena parte de la información vinculada con la operación permaneció bajo reserva.

Cuando el movimiento salió a la luz, las autoridades del Central reconocieron las transferencias y argumentaron que respondieron a una oportunidad de mercado para certificar y mejorar la calidad de determinados lingotes.

Bausili retomó esa explicación durante su exposición ante el Senado. Según relató, a comienzos de 2024 apareció una “ventana de oportunidad” que permitió transformar oro de menor calidad en otro de mayor calidad a un costo inferior al habitual. “Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”, aseguró.

Bausili confrontó al Senado. Archivo

El peronismo sostiene que el oro está en Londres

El Bloque Justicialista del Senado cuestionó esa explicación y acusó directamente al titular del Banco Central de haber brindado información falsa ante la Cámara alta. “Santiago Bausili le mintió al Senado”, sostuvo la bancada opositora.

Según su comunicado, Bausili “faltó a la verdad al afirmar que parte de las reservas en oro del país están en Suiza, ya que se encuentran físicamente en el Banco de Inglaterra con sede en Londres”.

Los senadores también consideraron que el funcionario “omitió aclarar un tema clave” y cuestionaron: “Nunca explicó por qué razón no trajeron el oro de regreso al país, después de finalizada la transacción”.

El bloque anunció que ampliará la denuncia presentada en abril contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Bausili para intentar determinar el destino y la situación actual de los lingotes. Di Tullio, además, anticipó que solicitará una nueva citación del presidente del Central.

El debate por el oro se cruza con la reforma del BCRA

La controversia se produjo mientras el Congreso discute una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que contempla cambios en las reglas vinculadas con las operaciones y garantías que puede realizar la autoridad monetaria.

En ese escenario, la discusión excedió la ubicación física de las reservas y volvió a poner en debate qué mecanismos de control existen sobre los activos del Estado y qué información debe brindar el Banco Central al Congreso.

Por el momento, la Casa Rosada decidió mantenerse al margen de las explicaciones específicas y sostuvo que será Bausili quien deberá responder las preguntas pendientes.

Mientras el titular del BCRA afirma que el oro fue depositado en el BIS de Suiza, la oposición sostiene que los lingotes se encuentran físicamente en Londres y la AGN aclaró que todavía no terminó el análisis necesario para certificar su trazabilidad.