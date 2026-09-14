El BCRA mantuvo acotado ritmo de compras y las reservas acumularon una pérdida de u$s322 millones en cinco ruedas

La autoridad monetaria compró u$s12 millones, pero las reservas brutas bajaron u$s58 millones y cerraron en u$s50.411 millones. Además, el mayorista retrocedió por mayor oferta genuina, mientras las tasas siguieron en baja y los futuros acompañaron con caídas.

Las reservas del BCRA volvieron a caer y acumularon una pérdida de más de u$s300 millones, pese a otra compra oficial en el mercado.

El Banco Central (BCRA) mantuvo en el inicio de la semana un acotado ritmo de compra de dólares en el mercado oficial, mientras la dinámica de las reservas volvió a mostrar señales de debilidad. La autoridad monetaria adquirió u$s12 millones este lunes 14 de septiembre y, con ese resultado, elevó a u$s181 millones el saldo positivo acumulado del mes, mientras que las compras de 2026 llegaron a u$s14.230 millones.

Sin embargo, el flujo volvió a ser reducido dentro del programa de acumulación. En una rueda con u$s494 millones operados en el segmento de contado, el BCRA explicó apenas 2% del volumen total del mercado de cambios . Por lo tanto, aunque la entidad encadenó su quinta jornada compradora luego de la interrupción por el feriado de EEUU, la mejora siguió siendo insuficiente para revertir el deterioro reciente.

En esa línea, el promedio diario de compras de septiembre se mantuvo en u$s14 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto y muy lejos de los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Así, la señal de fondo continuó siendo la misma: el BCRA compra, pero lo hace a una velocidad menor, justo cuando el nivel de reservas vuelve a quedar condicionado por factores de valuación y movimientos del balance.

En paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron u$s58 millones y cerraron en u$s50.411 millones. De esta manera, el stock volvió a retroceder y ya acumula una pérdida de más de u$s300 millones en las últimas cinco ruedas , aunque todavía se mantuvo por encima de los u$s50.000 millones.

La baja respondió, en parte, a un contexto externo desfavorable para la valuación de los activos del Central. En este sentido, el oro cayó 1,8% y habría restado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del BCRA . Además, el dólar global subió 0,3%, mientras que el euro bajó 0,4%, la libra retrocedió 0,2% y el yuan permaneció casi estable. En la misma dirección, el yen también perdió terreno frente al dólar.

El mayorista bajó por mayor oferta

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,07% y cerró en $1.507,50 para la venta, un peso por debajo del cierre del viernes. Según Gustavo Quintana, de PR Cambios, la divisa operó con tendencia levemente vendedora y con un rango de fluctuación acotado, en una rueda de volumen moderado.

Los máximos se anotaron al inicio de la rueda, en $1.514,50, seis pesos por encima del final previo. Sin embargo, con el correr de la jornada, la oferta de divisas se hizo más presente y generó un reacomodamiento bajista de la cotización. En el último tramo, los ingresos se acentuaron y llevaron al mayorista a mínimos de $1.507,50, nivel en el que terminó la jornada.

El movimiento dejó al tipo de cambio mayorista en línea con la estrategia oficial de moderar los precios y evitar saltos bruscos en el corto plazo. Aun así, la baja del dólar no se tradujo en una compra más importante para el BCRA, lo que volvió a mostrar que la oferta alcanzó para ordenar la rueda, pero no para acelerar la acumulación de reservas.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,40% hasta $1.531,76, mientras que el contado con liquidación subió 0,53% hasta $1.604,07. A su vez, el dólar blue avanzó a $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,15%, mientras que el canje subió a 4,72%.

Tasas en baja y futuros más flojos

La estrategia oficial también volvió a reflejarse en los mercados de cobertura. En futuros se negociaron u$s1.338 millones, mientras la curva cerró con bajas generalizadas y una caída promedio de 0,20%. Así, septiembre retrocedió 0,10%, octubre bajó 0,13%, diciembre cayó 0,21% y los contratos de 2027 también terminaron mayormente en terreno negativo.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,77% mensual, equivalente a 21,19% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,73%, o 20,79% anualizado. Así, pese a la baja del mayorista, el mercado mantuvo una expectativa de deslizamiento contenida, pero todavía relevante para los próximos meses.

En el mercado de dinero, las tasas volvieron a ceder. La TAMAR bajó de 23,81% a 23,44%, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,31% a 21,44%. Ese movimiento alivió el costo del dinero, aunque también mantuvo abierto el equilibrio delicado entre sostener el atractivo de las posiciones en pesos y evitar una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Los desafíos de la acumulación

La dinámica reciente se da en un contexto en el que la recomposición de reservas de 2026 tuvo bases concretas, pero también límites hacia adelante. Según un informe de Banco Provincia, el crecimiento de las exportaciones de petróleo y minería, la caída de la demanda industrial y el aporte de organismos internacionales ayudaron a fortalecer la posición del BCRA. Según ese análisis, en un contexto en el que el Central compró cerca de u$s14.000 millones en el año y las reservas crecieron alrededor de u$s10.000 millones, los pagos de deuda habrían atenuado esa mejora.

El mismo informe advirtió, sin embargo, que la desaceleración de las compras en agosto y septiembre abre un interrogante. La oferta de divisas que aportaron petróleo, minería y financiamiento externo permitió sostener el programa, pero el stock de reservas brutas todavía se ubica lejos del promedio regional medido contra el PBI. Por eso, si la compra de dólares pierde impulso, la recomposición externa vuelve a quedar incompleta.