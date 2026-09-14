El PJ pide que Santiago Bausili vaya al Congreso a dar explicaciones por el oro del Banco Central

A través de un proyecto de resolución, con Juliana Di Tullio y Martín Soria a la cabeza, los senadores del peronismo piden que el funcionario dé explicaciones sobre los lingotes de oro en el exterior, luego de que la AGN contradijera las explicaciones que dio el titular de la entidad ante un plenario de comisiones.

El Peronismo exige que el titular del Banco Central, Santiago Bausili , vuelva al Senado a dar explicaciones por el envío del oro al exterior . La semana pasada, el funcionario aseguró ante un plenario de comisiones que los lingotes se encuentran en Suiza pero los senadores aseguran que están en Londres. La Auditoría General de la Nación (AGN) contradijo las explicaciones que el funcionario brindó en un plenario de comisiones la semana pasada .

La semana pasada, en el marco del debate en comisión de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la senadora del PJ Juliana Di Tullio le consultó a Bausili por los lingotes de oro que estaban en las bóvedas de la entidad que este lidera.

La respuesta de Bausili, ante los senadores, fue que “una parte del oro de las reservas internacionales está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), en Suiza”.

Asimismo, el funcionario dijo que “no había nada de lo que preocuparse” porque fueron revisados por auditorías internas, externas y por la propia Auditoría General de la Nación (AGN): “2023, 2024 y 2025 (...) están y no tienen comentarios”, aseguró el funcionario.

Durante un plenario de comisiones, Di Tullio consultó por el paradero de los lingotes de oro del Banco Central.

Aunque, tal cual contó Ámbito, la propia AGN no solo no pudo auditar la transferencia de los lingotes de oro , sino que recibió una respuesta, como mínimo, llamativa: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

Conocido este dato, la senadora Di Tullio escribió en su cuenta de Twitter: “El oro está en Suiza? Nop Está en Inglaterra. Que Bausili le mienta a los senadores de la nación sobre qué hizo el BCRA con el oro de los Argentinos es un escándalo y de una gravedad inusitada”.

Que Bausili dé la cara: ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro?



Los senadores y senadoras del @BJusticialistaS presentamos un proyecto para citar de urgencia al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.



Hace dos años nos ocultan qué hicieron con el patrimonio de todos… pic.twitter.com/GM72TY0zkD — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) September 14, 2026

Este lunes, la bonaerense, junto con su compañero de bloque, el rionegrino Martín Soria, presentaron un proyecto de resolución para que el funcionario vuelva a presentarse ante las comisiones de Economía y Presupuesto, para que dé explicaciones al respecto.

El proyecto, al que tuvo acceso Ámbito, solicita que el funcionario indique las fechas en las que se realizaron los envíos de los lingotes, cuál fue su destino y que dependencias y/o empresas participaron del trasporte terrestre y aéreo. Además, se le solicita a Bausili que indique el lugar de depósito, la calidad y cantidad de lingotes depositados. Así como también, que informe quien evaluó la calidad de los lingotes enviados.

Además, entre otras de las preguntas que forman parte del proyecto, se solicita que se detalle especialmente el plazo, beneficios para la Argentina y responsabilidad de seguridad del depositario.

Más adelante, la iniciativa solicita que el titular del Banco Central informe y documente que el oro movilizado de la entidad fue trasladado a Basilea, Suiza en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), y que allí permanece.

El PJ pone contra las cuerdas a Bausili. Senado

Así como también que los balances correspondientes a 2023, 2024 y 2025 fueron revisados mediante auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación, y que no han recibido observaciones respecto de estas operaciones.

“Que Bausili dé la cara: ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro?”, escribió Di Tullio en su cuenta de Twitter, minutos después de presentar el proyecto por mesa de entradas del Senado y que lleva la firma de varios senadores de la bancada que conduce José Mayans.

“Hace dos años nos ocultan qué hicieron con el patrimonio de todos los argentinos entregados en secreto. El Banco Central tiene que rendir cuentas: queremos saber exactamente dónde están las reservas, en qué condiciones se entregaron y a qué riesgos expusieron al país”, escribió la senadora. Y remató: “Van a tener que rendir cuentas”.

“El oro es de los argentinos”, escribió Soria en sus redes sociales. Y, al igual que Di Tullio, señaló que “Milei y Caputo tienen que explicar dónde llevaron nuestras reservas”.