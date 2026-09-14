El dólar blue trepó a $1.550 y alcanzó máximos de dos semanas + Agregar ámbito en









El paralelo recuperó terreno tras la estabilidad del viernes, mientras el mayorista también avanzó de forma moderada. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se amplió hasta 2,6%.

El paralelo volvió a ubicarse en la zona de $1.550 y amplió la distancia frente al mayorista.

El dólar blue cerró este lunes 14 de septiembre a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una suba de $5 o 0,3% frente al viernes, cuando había terminado sin cambios. De esta manera, el paralelo mantuvo la dinámica de las últimas semanas, caracterizada por movimientos acotados de hasta $5 y una cotización que se sostuvo mayormente alrededor de los $1.545. Sin embargo, el avance de este lunes llevó al informal a su valor más alto en dos semanas.

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En tanto, el dólar mayorista cedió hasta los $1.507,50, después de registrar el viernes su mayor caída en un mes. Así, la brecha entre ambas cotizaciones ascendió a 2,8% y también alcanzó un máximo de dos semanas.

A su vez, el movimiento se produjo en una etapa del año en la que la oferta tradicional de dólares del agro suele perder fuerza respecto de los meses de mayor liquidación, mientras la demanda de divisas puede ganar peso hacia el último tramo del año. En este escenario, el último REM del BCRA ubicó el tipo de cambio mayorista promedio de septiembre en $1.530, apenas por encima de los niveles actuales, mientras para diciembre proyectó $1.630.

Al mismo tiempo, la menor oferta estacional encuentra cierto contrapeso en el crecimiento de las exportaciones de petróleo y minería y en los dólares provenientes de colocaciones de deuda privada y provincial. Esta diversificación ayudó al BCRA a comprar más de u$s14.000 millones durante 2026, aunque la desaceleración de las adquisiciones observada desde agosto vuelve a poner el foco sobre la capacidad de seguir acumulando reservas en los próximos meses, especialmente porque las reservas brutas todavía representan cerca de la mitad del promedio regional en relación con el PBI.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 14 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.507,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 14 de septiembre El dólar CCL opera a $1.594,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. Valor del dólar MEP hoy, lunes 14 de septiembre El dólar MEP opera a $1.532,9 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 14 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 14 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.592,13, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 14 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.130, según Binance.