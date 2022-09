Pablo Moyano sobre el embajador de EEUU: "Es más peronista que muchos de los nuestros"

En declaraciones al programa Desiguales de la TV Pública, Moyano se refirió a la reunión que mantuvo Stanley esta tarde con Hugo Yasky y Roberto Baradel y sus dichos posteriores, donde señaló la importancia del sindicalismo.

Ante la consulta periodística sobre si acudiría a un encuentro con el embajador, Moyano sorprendió al señalar: “Yo estuve hace un mes y medio con algunos dirigentes de la CGT. Estuve con el embajador”.

Pero la anécdota no quedó allí. “Yo no creía en mi vida que iba a entrar a la embajada de Estados Unidos. Pero cuando me dijeron que le ha dado un rol fundamental al movimiento obrero fuimos a hablar”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “lo sorprendió” para bien el embajador debido a su valoración del sindicalismo. “Nos sorprendió Marc Stanley. Es mucho más peronista que muchos de los nuestros”, dijo y agregó que durante el encuentro el diplomático “resaltó la función social y laboral que tienen los sindicatos de Estados Unidos”.

Además, dijo que “resaltó la historia del sindicalismo argentino, la resistencia contra la dictadura militar y la derecha. Se habló de la importancia de los gremios hoy en Estados Unidos”. Asimismo, Moyano destacó que "Biden apoyó a una sindicalista para llevar adelante el gremio en Amazon, una empresa antisindical".