Papa León XIV en Argentina EN VIVO último día: cárcel de Devoto, misa en Luján y últimas noticias

El mensaje de León XIV ante una multitud en Luján: "¡Argentina, levántate y camina!"

Ante más de 2,5 millones de personas en la Basílica de Luján, el papa León XIV encabezó su última misa en la Argentina y dejó un mensaje de esperanza, solidaridad y reconciliación. Durante su homilía, recordó al papa Francisco, destacó los gestos cotidianos de caridad del pueblo argentino y convocó a los fieles a llevar el Evangelio a través de sus acciones.

"Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", sostuvo el Pontífice, que llamó a mirar la vida "con ojos de cielo" y a "pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza". En ese sentido, mencionó ejemplos cotidianos de solidaridad, como el padre que trabaja para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo y el amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

Durante la homilía, León XIV también convocó a los argentinos a comprometerse con la misión evangelizadora y pronunció una de las frases centrales de su mensaje: "¡Argentina, levántate y camina!". Además, le pidió a la Virgen de Luján que acompañe a su pontificado y al pueblo argentino en el camino hacia la reconciliación, la comunión y la solidaridad.