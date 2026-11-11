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11 de noviembre 2026 - 11:01

Papa León XIV en Argentina EN VIVO último día: cárcel de Devoto, misa en Luján y últimas noticias

León XIV Luján
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El sumo pontífice lleva a cabo su última jornada en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las novedades y últimas noticias, minuto a minuto en Ámbito.

Después de tres jornadas de actividades y encuentros pastorales, el papa León XIV cerrará este miércoles su visita histórica a la Argentina con una jornada que incluirá un encuentro con personas privadas de su libertad y una misa en Luján. Luego partirá rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.

La agenda del Pontífice comenzará a las 8 con una visita a la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Dos horas más tarde, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Luján.

El cierre de su estadía en el país será en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 tendrá lugar la ceremonia de despedida. A las 14 está prevista su partida hacia Lima, Perú.

El mensaje de León XIV ante una multitud en Luján: "¡Argentina, levántate y camina!"

Ante más de 2,5 millones de personas en la Basílica de Luján, el papa León XIV encabezó su última misa en la Argentina y dejó un mensaje de esperanza, solidaridad y reconciliación. Durante su homilía, recordó al papa Francisco, destacó los gestos cotidianos de caridad del pueblo argentino y convocó a los fieles a llevar el Evangelio a través de sus acciones.

"Este pueblo tiene la mano tendida para el que lo necesita", sostuvo el Pontífice, que llamó a mirar la vida "con ojos de cielo" y a "pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza". En ese sentido, mencionó ejemplos cotidianos de solidaridad, como el padre que trabaja para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo y el amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

Durante la homilía, León XIV también convocó a los argentinos a comprometerse con la misión evangelizadora y pronunció una de las frases centrales de su mensaje: "¡Argentina, levántate y camina!". Además, le pidió a la Virgen de Luján que acompañe a su pontificado y al pueblo argentino en el camino hacia la reconciliación, la comunión y la solidaridad.

León XIV encabeza su última misa en la Argentina ante una multitud de 2,5 millones de personas

El papa León XIV comenzó este miércoles la última misa de su visita a la Argentina frente a una multitud de más de 2,5 millones de personas, según informó la Policía de la provincia de Buenos Aires. La celebración se realiza en la Basílica Nuestra Señora de Luján, en una de las actividades centrales de su último día en el país.

El Pontífice llegó al lugar a bordo del papamóvil y realizó a pie el último tramo del recorrido hasta la Basílica, donde fue recibido por los fieles que se congregaron desde temprano para acompañarlo.

2,5 millones de personas esperan en Luján la última misa del papa León XIV en la Argentina

Según informó la Policía de la provincia de Buenos Aires, 2,5 millones de personas se congregaron en Luján para participar de la última misa que el papa León XIV encabezará durante su visita al país. La multitud se acercó a la Basílica Nuestra Señora de Luján para acompañar al Pontífice en el cierre de su paso por la Argentina, antes de continuar su viaje apostólico rumbo a Perú.

León XIV recorrerá Luján en papamóvil: el trayecto y cómo llegar a la misa

El papa León XIV recorrerá Luján en papamóvil hoy miércoles 11 de noviembre, antes de celebrar la Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó el recorrido y los detalles del operativo que se desplegará para recibir a miles de fieles durante la última actividad del Sumo Pontífice en la Argentina.

“El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, detalló el funcionario. El trayecto se realizará sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, donde se habilitarán sectores para que los peregrinos puedan ubicarse y acompañar el paso de León XIV.

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Los testimonios de los reclusos de la cárcel de Devoto ante el papa León XIV: dejar la droga, el deseo de libertad y una vida con Jesús

El papa León XIV visita esta mañana la cárcel de Devoto, donde recibe a los presos que le cuentan sus historias de vida. Entre los detalles, una serie de jóvenes abrieron su corazón para hablarle del consumo de droga, su vida con Jesús y la esperanza.

El Santo Padre comenzó su última jornada en su visita a la Argentina escuchando los testimonios de Cristian (29), Maximiliano (32) y Reinaldo (44), quienes le relataron cómo "Jesús les cambió la vida", luego de atravesar un infierno en las drogas, y esto les permitió valorar y retomar vínculo con sus familias y seres amados.

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Sergio Massa presente en Luján para esperar la última misa del papa León XIV

El líder del Frente Renovador llegó este miércoles por la mañana a la Basílica de Luján para participar de la última misa que el papa León XIV encabezará durante su visita a la Argentina. Antes de la llegada del Pontífice, Massa compartió un momento con voluntarios de Cáritas y los fieles que se acercaron al lugar para presenciar la celebración, prevista para las 10.

El exministro de Economía forma parte de la comitiva de dirigentes políticos que acompañarán la ceremonia, entre quienes también se encuentra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a otros referentes del peronismo y de la provincia de Buenos Aires.

El mensaje de León XIV tras visitar la cárcel de Devoto: "Es un lugar de crecimiento y aprendizajes"

El papa León XIV compartió un mensaje en su cuenta de X, luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad: "El ser humano no florece a pesar de sus límites, sino a menudo a través de ellos", escribió el Pontífice, y reflexionó sobre la posibilidad de encontrar una nueva sabiduría, el afecto de otras personas y la presencia de Dios en los momentos difíciles.

En esa línea, León XIV destacó que "la cárcel puede ser un lugar de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos". También se refirió a quienes lograron transformar experiencias dolorosas en oportunidades para comenzar de nuevo: "Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza", concluyó.

Tras visitar la cárcel de Devoto, León XIV partió hacia Luján para celebrar su última misa en el país

Luego de compartir un encuentro con internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, el papa León XIV partió rumbo a Luján, donde encabezará una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Una multitud de fieles se congregó en la ciudad bonaerense para participar de la celebración. Más tarde, el Pontífice viajará a Perú, en la tercera etapa de su gira apostólica.

Límites, cicatrices y una "nueva vida": León XIV alentó a los presos de Devoto a refugiarse en la fe

El papa León XIV comenzó su última jornada en el país con una emotiva visita a la cárcel de Devoto. Allí, frente a 70 presos, el Sumo Pontífice compartió palabras que pusieron el foco sobre la importancia de los límites y recordaron la posibilidad de redención de los errores del pasado.

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad", sostuvo el máximo representante de la iglesia.

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García Cuerva le agradeció al Papa por su visita a la cárcel de Devoto y pidió no perder la esperanza

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV durante su visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. En su discurso, recordó las visitas que realizaba Francisco al penal cada Jueves Santo, destacó la importancia de acompañar a las personas privadas de su libertad y pidió no dejar que los errores del pasado condicionen el futuro.

"Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto", expresó al comenzar. También recordó que el establecimiento llegó a albergar a 1.500 personas y que actualmente atraviesa un proceso de traslado de detenidos a otras unidades, con vistas a su cierre definitivo.

En otro tramo de su mensaje, García Cuerva retomó una de las ideas centrales del Pontífice y sostuvo que "la vida no solo se define por los errores cometidos", ya que siempre existe la posibilidad de levantarse, aprender y cambiar. "No debemos permitir que el pasado nos robe la esperanza en el futuro. Porque cada día puede ser un nuevo comienzo", agregó.

Por último, agradeció la presencia de León XIV y definió su visita como "un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia y la inequidad", antes de convocar a los presentes a ser protagonistas de "la construcción de la civilización del amor".

León XIV llegó a la cárcel de Devoto

El papa León XIV llegó este miércoles por la mañana al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en el último día de su visita a la Argentina. Allí mantiene un encuentro con los internos que todavía no fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Más tarde, el Pontífice viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica, antes de partir rumbo a Perú, la tercera etapa de su viaje apostólico.

León XIV partió desde la Nunciatura rumbo a la cárcel de Devoto

En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV partió de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, hacia el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Allí mantendrá un encuentro con los internos que todavía permanecen alojados en el penal y no fueron trasladados a Marcos Paz. Luego, el Pontífice viajará a Luján para celebrar su última misa en el país, antes de partir hacia Lima, Perú.

Cómo se prepara Luján para la misa del papa León XIV: cortes, trenes y un operativo con 30.000 personas

Por Juliana Ricaldoni

El Gobierno bonaerense puso en marcha un operativo sin precedentes para un evento masivo: unas 30.000 personas, entre policías, voluntarios, personal de salud, Defensa Civil, bomberos y agentes municipales, trabajarán en Luján para la misa que el papa León XIV celebrará mañana a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la última gran actividad de su visita a la Argentina.

“Planificamos un operativo de seguridad y asistencia que va a contemplar a aproximadamente 30 mil servidores”, anticipó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, durante la conferencia de prensa que encabezó la semana pasada el gobernador Axel Kicillof junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig.

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El papa León XIV instó a los jóvenes a responder sin miedo el llamado de Cristo

Por Maricel Spini

El papa León XIV encabeza una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participan al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles.

Al abrir el encuentro, que alterna testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas con mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

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Luján espera al papa León XIV: una multitud participa de la vigilia y crece la expectativa por la misa

Por Diego González

Luján vive horas de profunda emoción y expectativa con una vigilia que reúne a miles de fieles en la antesala de la última misa del papa León XIV en la Argentina. La programación de la vigilia comenzó el martes por la tarde y se extendió durante esta madrugada, con propuestas musicales, celebraciones religiosas y actividades culturales distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La organización diagramó un cronograma con dos escenarios principales, instalados en Plaza Belgrano y el Parque San Martín, además de actividades de oración, proyecciones audiovisuales y espacios de asistencia para los peregrinos. En paralelo, el gobierno bonaerense desplegó un amplio operativo de seguridad, transporte y atención sanitaria para recibir a los visitantes.

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El papa León XIV en Luján: la agenda del último día del sumo pontífice en Argentina

El último día de la visita papal tendrá cuatro actividades principales, distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Ezeiza. Este será el cronograma previsto:

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

  • 10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • 13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

  • 14.00: partida del avión papal rumbo a Lima, Perú.

La celebración en Luján será la última misa de León XIV en la Argentina, después de los encuentros religiosos que encabezó en Buenos Aires y Córdoba durante su visita de cuatro días.

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