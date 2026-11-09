León XIV viaja a Córdoba y encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires: la agenda del martes + Agregar ámbito en









El Papa continuará este martes 10 de noviembre su visita a la Argentina con una jornada que incluirá una misa en la explanada de FAdeA -la Fábrica Argentina de Aviones-, un encuentro con obispos y clérigos y una vigilia en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

León XIV viaja a Córdoba y encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires: la agenda del martes. Mariano Fuchila

Tras dos días de actividades en el país, León XIV viajará por la mañana a Córdoba, donde concentrará buena parte de su agenda pastoral. El vuelo partirá a las 7.30 y el arribo a la provincia está previsto para las 9.

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La actividad central será la Santa Misa que celebrará a las 10 en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La jornada contará con la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Jairo, Jorge Rojas, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Maria.

El encuentro de León XIV con obispos en Córdoba Por la tarde, el Pontífice continuará con sus actividades en la capital provincial. A las 15.15, está previsto que encabece un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Una vez finalizada la actividad, León XIV emprenderá el regreso a Buenos Aires. La partida está programada para las 16.55, mientras que su llegada a la capital argentina se estima para las 18.10.

Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles El último compromiso de la jornada será en la ciudad de Buenos Aires. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, uno de los encuentros destacados de su visita al país.

La actividad cerrará un martes que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y espacios de participación juvenil, en el marco de la visita apostólica del Papa a la Argentina. El Papa continuará este martes 10 de noviembre su visita a la Argentina con una jornada que incluirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, un encuentro con obispos y clérigos y una vigilia en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del papa León XIV para el martes 10 de noviembre 7.30: Partida en avión hacia la provincia de Córdoba.

9.00: Llegada a Córdoba.

10.00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: Vuelo de regreso a Buenos Aires.

18.10: Arribo a la ciudad de Buenos Aires.

20.15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.