El papa León XIV en Luján: la agenda del último día del Pontífice en Argentina

El Santo Padre visitará el penal de Villa Devoto, encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y partirá hacia Perú a las 14. Cómo será el cronograma de este miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV en Luján: la agenda del último día del Pontífice en la Argentina.

El papa León XIV finalizará su visita a Argentina este miércoles 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján , en la provincia de Buenos Aires. Será la última gran celebración religiosa del Pontífice en el país, antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.

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La jornada comenzará a las 8 en la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Luego, el Papa viajará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Antes de la celebración, recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.

Después de las actividades religiosas, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida . Su partida está prevista para las 14, con destino a Lima, Perú.

El último día de la visita papal tendrá cuatro actividades principales, distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Ezeiza. Este será el cronograma previsto:

El Papa viajará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

La celebración en Luján será la última misa de León XIV en la Argentina, después de los encuentros religiosos que encabezó en Buenos Aires y Córdoba durante su visita de cuatro días.

10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Santo Padre visitará el penal de Villa Devoto, encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y partirá hacia Perú a las 14. Camara de Diputados de la Nacion

Por dónde pasará el papamóvil en Luján

Antes de la misa, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

El trayecto permitirá que los fieles puedan saludar al Pontífice antes de su llegada al lugar de la celebración. Se espera una convocatoria multitudinaria de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

En el marco de la visita, la Municipalidad de Luján dispuso un operativo especial que contempla cortes de tránsito, accesos peatonales y restricciones para los vehículos particulares. También habrá pantallas gigantes para seguir la celebración desde distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades recomendaron anticipar los traslados y priorizar los desplazamientos a pie en las inmediaciones de la Basílica, debido a las restricciones de circulación.

A qué hora se va el Papa de Argentina y cuál será su próximo destino

Una vez finalizada la misa en Luján, el Pontífice viajará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 participará de la ceremonia oficial de despedida. A las 14, el avión papal partirá rumbo a Lima, Perú, siguiente destino de su gira por Sudamérica.

De esta manera, el miércoles concluirá una visita que comenzó el domingo 8 de noviembre e incluyó celebraciones religiosas, encuentros con autoridades, reuniones con representantes de distintos sectores de la Iglesia y una vigilia con jóvenes.

El último encuentro multitudinario tendrá lugar en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina, antes de la despedida oficial del Pontífice.