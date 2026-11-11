Entre rejas y testimonios de fe: así fue la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

El Pontífice comenzó la última jornada de su visita al país con un encuentro con 70 internos. Luego, partió rumbo a Luján para realizar la última misa en el país.

El papa León XIV visitó este miércoles a las 8 la cárcel de Villa Devoto, en uno de los encuentros más particulares de su paso por la Argentina. Allí compartió una ceremonia de aproximadamente media hora con 70 internos - donde también escuchó el testimonio de tres personas que fueron privadas de su libertad - y dejó un sentido mensaje sobre la necesidad de aprender a través de los límites y de erigir en las cárceles un espacio de redención y reinserción social.

La actividad tuvo lugar en el gimnasio del el último complejo penitenciario federal de la Ciudad de Buenos Aires , ubicado en Bermúdez 2651. A diferencia de otras visitas papales a cárceles , no hubo lavado de pies .

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados . Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad ", remarcó durante sus palabras en el penal.

Los protagonistas del inicio de la visita fueron tres personas que fueron privadas de su libertad. Los participantes fueron elegidos por la Pastoral Carcelaria, que mantiene un vínculo cotidiano con los internos. Cada uno tendrá la oportunidad de contarle al Pontífice cómo fue su acercamiento a la fe y qué lugar ocupó ese vínculo en los cambios personales que atravesaron durante su detención.

Los tres testimonios compartieron un eje común: el reconocimiento de los errores del pasado, el acercamiento a la fe durante el encierro y la esperanza de construir una nueva vida . Quien rompió el hielo fue, Cristian, de 29 años, quien contó que vivió en situación de calle y que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a cometer delitos, alejarse de su familia y perder su trabajo . Tras su detención en 2025, encontró en la capilla del penal un espacio de reencuentro con la religión. "Él tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro", expresó. También alentó a quienes atraviesan una situación de consumo: "Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús".

Por su parte, Maximiliano, de 32 años, también relató su experiencia y puso el foco en el tiempo que perdió lejos de sus hijas: "Me arrepiento profundamente de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve". Según relató, la detención le permitió frenar el ritmo de vida que llevaba y reencontrarse con su fe, a partir de su acercamiento a la capilla. Ahora aspira a tener "una vida de bien", conseguir un trabajo digno y construir un hogar junto a sus hijas.

El último en hablar fue Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, quien describió el encierro como una oportunidad para transformar su vida y encontrar consuelo en Jesús. "Ese abrazo sincero, de perdón, de Padre que ama a su hijo. Abrazo que depositó en mí una nueva esperanza y una gran certeza saberme un hijo amado", sostuvo. Dijo que hoy busca ser "mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano".

Finalmente, fue el turno de León XIV. En el cierre de su visita a la cárcel de Devoto, el papa León XIV centró su mensaje en la dignidad humana, las consecuencias del mal y la posibilidad de encontrar un nuevo camino a partir de las experiencias límite. También reivindicó el papel de las cárceles como espacios de recuperación y reinserción social, y llamó a no perder la esperanza frente a las dificultades.

El encuentro forma parte de las actividades del último día de León XIV en la Argentina. Mariano Fuchila

León XIV cuestionó una mirada social que presenta las limitaciones humanas como defectos que deben corregirse y planteó que esa lógica alimenta una falsa sensación de omnipotencia. Como ejemplos, mencionó "la sensación de omnipotencia que provoca la droga", "el falso poder que viene del dinero fácil", "la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles" y "la impunidad que es fruto de la corrupción".

"Ciertamente el mal que asedia el corazón arruina la sociedad y la vida de muchas personas", advirtió. Sin embargo, sostuvo que incluso frente a las consecuencias más graves de las acciones humanas existe "una pequeña luz que sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivar con la gracia de Dios", a través de caminos de conversión y reconciliación.

En esa línea, dejó una de las definiciones centrales de su intervención: "El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite".

El Papa también se refirió al sentido de las instituciones penitenciarias y a la posibilidad de que el paso por ellas represente una oportunidad para reconstruir los vínculos y retomar una vida fuera del delito. "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro", afirmó.

Por último, León XIV se dirigió al personal del Servicio Penitenciario y a los profesionales y voluntarios que trabajan en las cárceles argentinas. Reconoció los desafíos que enfrentan ante estructuras de corrupción y violencia, y planteó que incluso la sensación de impotencia puede convertirse en una oportunidad para crecer y superarse.

"Quisiera recordarles que ese desafío que les puede inducir a pensar, por ejemplo, en que nada va a cambiar para bien, impotentes ante las estructuras de pecado y de muerte, ante los engaños y la corrupción que no desaparece sino que se refuerza bajo distintas formas de agresividad. Este desafío es también una posibilidad de crecimiento y superación", concluyó.

El recorrido del Papa hasta Villa Devoto

Para llegar al complejo, el Pontífice partió desde la Nunciatura Apostólica y atravesó distintos puntos de la Ciudad. El trayecto incluyó las calles Posadas y Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz y varias arterias de la zona de Villa Devoto.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió a León XIV en el ingreso del penal, aunque no formó parte de la recorrida por el interior. La Policía Federal estuvo a cargo de la custodia durante el traslado y el operativo será monitoreado desde el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad.

Después del encuentro, el Papa se dirige a Luján, donde encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será su última gran celebración religiosa en la Argentina antes de la despedida oficial en Ezeiza y su partida rumbo a Perú.

La agenda del papa León XIV el miércoles 11 de noviembre: horarios y actividades

El último día de la visita papal tendrá cuatro actividades principales, distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Ezeiza. Este será el cronograma previsto:

8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

14.00: partida del avión papal rumbo a Lima, Perú.

La celebración en Luján será la última misa de León XIV en la Argentina, después de los encuentros religiosos que encabezó en Buenos Aires y Córdoba durante su visita de cuatro días.