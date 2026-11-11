Axel Kicillof, antes de la misa en Luján: "Los posicionamientos del Papa contrastan con los de la ultraderecha internacional"

El gobernador bonaerense pidió al oficialismo que escuche a León XIV: “Yo no me pude reunir con el Gobierno en tres años y gobierno una provincia con 17 millones de personas”.

Horas antes de la misa con la que León XIV cierra su paso por la Argentina en la ciudad de Luján, el gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó que "los posicionamientos del Papa contrastan con la ultraderecha internacional" y advirtió: "Ojalá los que sonrieron y aplaudieron desde la primera fila hayan escuchado y desde mañana cambien" .

"Estamos en la capital nacional de la fe, esperando un hecho que quedará escrito en la historia. Hay una corriente de sentimiento hermosa" , afirmó en diálogo con El Destape Radio desde Luján.

El mandatario anticipó que espera un mensaje enfocado en los sectores más vulnerables. "La misa la dará con gente pobre, con los que más necesitan. Esperamos un mensaje que tenga que ver con eso" , señaló en declaraciones radiales, y lo vinculó con los encuentros que el Pontífice mantuvo con jóvenes, empresarios y sindicatos, en los que, según su lectura, revalorizó "la agenda de trabajo, de los sindicatos, el cumplimiento de derechos, universidad y ciencia, la gente pobre, la discapacidad y la dignidad" . “Empezó su visita pastoral en el Cottolengo Don Orione y hoy la termina acá, es muy significativo”, resumió.

"Creyentes y no creyentes tienen que ver que acá se ha movilizado una agenda que tiene que ver con discusiones a nivel internacional y con una ultraderecha que va exactamente contrario a los temas que tocó el Papa" , analizó el mandatario.

Aunque coincidió en que "estamos de acuerdo en que es una mala idea partidizar la visita del Papa porque esto es muy universal" , Kicillof dejó en claro que ve diferencias de fondo con la Casa Rosada. “Es una agenda de ideas y posicionamientos donde el papa toma posicionamientos por algunas cosas y no por otras", continuó y opinó que "al Gobierno le puede incomodar alguna agenda o énfasis del Papa porque pone de relieve escuchar a personas con discapacidad o a personas con adicciones" , deslizó.

Para marcar el contraste, puso el foco en la escucha. "El Papa escuchó, escuchó y escuchó. Yo no me pude reunir con el Gobierno en tres años y gobierno una provincia con 17 millones de personas", disparó. En la misma línea, destacó que los posicionamientos del Pontífice "contrastan con muchas de las cosas de la ultraderecha internacional".

El gobernador también anticipó que la visita dejará debates abiertos. "Cuando el Papa se vaya, quedarán discusiones. Aplaudir al Papa cuando después pasan cosas contrarias a las que dice no tiene sentido. Ojalá lo tomen y no caigan en saco roto", advirtió.

Consultado por la polémica por la carpa VIP que se montó en Palermo durante la misa del lunes, Kicillof buscó correrse del tema. "No quiero que eso opaque el mensaje del Papa. Lo relevante es de honda significación", respondió. Y amplió: "El Papa es una voz a escala mundial respecto de la guerra, del rol del Estado, la actitud de la dirigencia, con respecto a los que más necesitan. Es una agenda poderosísima, es la voz más fuerte a escala internacional para discutir con la ultraderecha. Todo lo demás no importa".

El espacio, destinado a famosos, empresarios y dirigentes políticos, ya había generado críticas. La diputada nacional Marcela Pagano advirtió el martes que los responsables “deberán explicar en la Justicia” por qué se usaron “los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”. En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora desestimó que se tratara solo de medialunas y aseguró que se contrató la misma empresa que trabajó en los casamientos de Mauricio Macri y Luis Caputo y en la visita de Barack Obama

"El Papa pidió pasar a la acción. Ojalá los que sonrieron y aplaudieron desde la primera fila hayan escuchado y desde mañana cambien", cerró el gobernador.