León XIV y su llamado a los jóvenes: alertó sobre "los placeres que esclavizan" y los falsos ídolos, y propuso una nueva doctrina pastoral

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participó al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles y donde propuso un nuevo capítulo para la doctrina social de la Iglesia vincula a la juventud: "Todos hacia Cristo, con Cristo y como Cristo".

Al abrir el encuentro, que alternó testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas y mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”. Previamente, había recorrido con el papamóvil el mismo trayecto que el lunes, pero de forma serena y deteniéndose en varias oportunidades para bendecir bebés y recibir objetos que los fieles le lanzaban.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

“Cristo sigue llamando no tengan miedo de responder” , instó sonriente a cuatro jóvenes que dieron testimonio de cómo su llegada a la fe católica había modificado su vida.

Luego de escuchar la experiencia de vida de cuatros jóvenes y de entregarles un obsequio, el Papa fue agasajado con un número artístico que combinó danza y música. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, Tierra zanta de Trueno y Oración del remanso de Jorge Fandermole fueron interpretadas por Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, respectivamente.

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por e bien ajeno y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", dijo el Papa luego de destacar su alegría por haber regresado al Monumento de los Españoles, donde el día lunes marcó un hito en su pontificado al reunir a 2,5 millones de asistentes a la Santa Misa por la Familia.

El Papa instó a los jóvenes a responder sin miedo al llamado de Cristo.

León XIV, recuperando una vez más la retórica de Francisco de alertar sobre los falsos ídolos como el dinero, le recordó a los jóvenes que lo escucharon con atención y entre escenas de alegría y llantos de emoción: "Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

“Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, instó León XIV a los jóvenes al recordar las palabras de Francisco cuando, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, emplazó “con una insistencia tan suya: Todos, todos, todos”, despertando una ovación.

León XIV abrió un nuevo capítulo en la relación de la Iglesia con los jóvenes

León XIV profundizó el llamado de Francisco a la juventud al desarrollar lo que, en su opinión, representó ese llamado de "todos, todos, todos" realizado por el argentino tres años atrás.

"Ante todo, todos hacia Cristo. Entre ustedes hay quienes han crecido cerca de Jesús y quienes recién ahora comienzan a buscarlo; quienes llevan mucho tiempo sin rezar, se han alejado de la Iglesia o han sido heridos por personas que debieron acompañarlos. A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta también es tu casa. No tenés que fingir que todo está bien ni tener la vida resuelta para acercarte", explicó. "Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte ´bienvenido´, sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de él", subrayó.

"Queridos jóvenes: Cristo nos ama y quiere hacernos partícipes de su propia vida", recordó al explicar su segundo postulado “todos con Cristo”. “Todos conocemos la distancia que, a veces, existe entre el bien que deseamos y nuestras decisiones. Y todos necesitamos convertirnos”. “Cristo nos ama como somos, pro su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. ¡Déjense transformar por Cristo! Cuanto bien hace saber que nuestros pueden ser perdonados”.

“¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar!”, les dijo a los jóvenes.

Al explicar el tercer todos, León XIV aclaró a la multitud que quien ha encontrado a Cristo “está llamado a vivir como él”. “Y a eso quisiera invitarlos esta noche: a ser santos. Los santos también conocieron sus debilidades, pero fue la gracia de Dios la que transformó sus vidas y les enseñó a amar”.

“Compartan el pan con quien tiene hambre, abran sus puertas a quien no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quien nadie quiere visitar. Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita un consejo o una corrección, alguien que espera una palabra de consuelo. ¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él”.

"Al comenzar les he dicho: Bienvenidos todos. Ahora como sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: Vayan y anuncien. Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia, que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando", dejó como misión el Papa a los jóvenes que gritaron de forma ensordecedora "¡León, León!", despertando risas en el sumo pontífice.

El cierre de la histórica velada con la juventud católica iluminó el cielo de Palermo con fuegos artificiales mientras el coro y el millón de asistentes cantaba Alma Misionera, una canción que recorrió todas las actividades masivas del Papa en la Argentina y que él mismo entonó.