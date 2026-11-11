Luján recibe al papa León XIV: una multitud participó de la vigilia

Miles de fieles llegaron a la ciudad para participar de las actividades religiosas y culturales en la antesala de la celebración. La Provincia desplegó un operativo de 30.000 personas, con controles de seguridad, asistencia sanitaria y refuerzos en el transporte.

Luján llevó adelante una emocionante vigilia en la previa de la visita de León XIV.

Luján vivió horas de profunda emoción y expectativa con una vigilia que reunió a cientos de fieles en la antesala de la última misa del papa León XIV en la Argentina . La programación de la vigilia comenzó el martes por la tarde y se extendió durante esta madrugada, con propuestas musicales, celebraciones religiosas y actividades culturales distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

La organización diagramó un cronograma con dos escenarios principales, instalados en Plaza Belgrano y el Parque San Martín, además de actividades de oración, proyecciones audiovisuales y espacios de asistencia para los peregrinos . En paralelo, el gobierno bonaerense desplegó un amplio operativo de seguridad, transporte y atención sanitaria para recibir a los visitantes.

Durante la madrugada la llegada la basílica se transformó en una marea incesante , similar a la peregrinación de cada octubre. En el camino puestos sanitarios, de hidratación y vendedores ambulantes con banderas, remeras y todo el merchandising para despedir al Papa.

El intendente de Lujan, Leonardo Boto, estima una asistencia de más de un millón de personas.

“Llevamos meses de trabajo y la satisfacción se va coronando. Tenemos una ciudad está conmocionada, reconvertida, porque está llegando mucha gente” , aseguró el intendente de Lujan Leonardo Boto quien estima una asistencia de más de un millón de personas.

Además, destacó la organización con estándares del Vaticano y el operativo inédito de seguridad en la ciudad. Sobre el mensaje del Papa hacia la política, el jefe comunal recalcó que el pontífice fue claro el primer día y cerró: “Hay que escuchar e ir rumeándolo”.

Luján se prepara para la llegada de León XIV. Diego González

Ada María Faría de las Hermanas del Buen y Perfecto Socorro tampoco durmió y espera el mensaje en Luján. Valoró la labor de los voluntarios en este operativo y se mostró sorprendida con la actitud de los fieles: “Mucha gente que no era católica decía "vamos a ver qué pasa, a ver qué trae, porque es el Papa", con mucha intriga, pero después se fueron contentos, se quedaron a toda la misa y hasta lloraron cuando pasaba el Papa. Eso fue una emoción”, recuerda.

Sobre su experiencia como voluntaria destaca: “Aparte del cansancio, me queda que somos una Iglesia que abre las puertas para todos, creyentes y no creyentes, y que tenemos que seguir caminando”.

Música y oración durante la noche

Las actividades comenzaron a las 16. Diego González.

Las actividades comenzaron a las 16, cuando se habilitó el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Los asistentes accedieron desde la rotonda Ana de Matos, ubicada en la intersección de Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján.

Desde las 18 se desarrolla la vigilia, que se extendió hasta la una de la madrugada. La propuesta combinó actuaciones musicales con actividades vinculadas a la celebración religiosa y espacios de encuentro para los fieles.

La vigilia comenzó a desarrollarse desde las 18.

Entre los artistas convocados estaban Filocalia, Daniel Poli, Los Campedrinos, Carafea, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. La programación también incluye proyecciones audiovisuales, momentos de oración y un recorrido de la Virgen Peregrina por el corredor central de la plaza.

La agenda continua este miércoles entre las 6 y las 9:30, con nuevas presentaciones artísticas. Participarán el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra. Además, se proyectarán imágenes de la visita del Pontífice a la cárcel de Devoto y se realizarán conexiones con santuarios marianos de distintas regiones del país.

Cómo es el operativo de asistencia y seguridad en Luján

El gobierno bonaerense puso en marcha un dispositivo que involucra a unas 30.000 personas, entre efectivos policiales, voluntarios, personal de salud, integrantes de Defensa Civil, bomberos y agentes municipales. El esquema contempla, además, 51 puestos de asistencia distribuidos en los sectores destinados a recibir al público.

Más de 11.000 efectivos policiales forman parte del despliegue. La Provincia tiene a su cargo el manejo de la multitud, el ordenamiento del tránsito y los controles en los anillos perimetrales. La custodia directa del Papa, en tanto, está en manos de la Guardia Suiza y de las fuerzas federales.

El operativo también contempla restricciones para la circulación vehicular. Desde el mediodía del martes quedó prohibido el ingreso de vehículos a Luján y se estableció un corte total del Acceso Oeste, en ambos sentidos, desde la avenida General Paz. Para quienes llegaron en autos particulares o micros se habilitaron estacionamientos en los siete accesos a la ciudad, ubicados a unos cuatro o cinco kilómetros de la Basílica.

El tren se convirtió en la principal alternativa para llegar a Luján. Las líneas Sarmiento, en los servicios entre Once, Luján y Mercedes, y San Martín, entre Retiro y Open Door, funcionan con la máxima frecuencia posible.

De esta manera, la ciudad combina las actividades religiosas y culturales de la vigilia con un importante dispositivo logístico para acompañar la llegada de los fieles y garantizar el desarrollo de la celebración.

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El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participó al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles y donde propuso un nuevo capítulo para la doctrina social de la Iglesia vincula a la juventud: "Todos hacia Cristo, con Cristo y como Cristo".

Al abrir el encuentro, que alternó testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas y mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”. Previamente, había recorrido con el papamóvil el mismo trayecto que el lunes, pero de forma serena y deteniéndose en varias oportunidades para bendecir bebés y recibir objetos que los fieles le lanzaban.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

Leé la nota completa: León XIV y su llamado a los jóvenes: alertó sobre "los placeres que esclavizan" y los falsos ídolos, y propuso una nueva doctrina pastoral