Parlasur: quisieron destituirlo, pero Olmedo ratificó que sigue siendo el presidente del cuerpo

Legisladores argentinos de distintos espacios pidieron la destitución del salteño Alfredo Olmedo como presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) . No obstante, a través de un comunicado, el ente regional afirmó que el exdiputado, famoso por su campera amarilla, sigue en su cargo y que presidirá la próxima sesión plenaria, convocada para el lunes 18 de marzo.

31 de los 43 representantes de la Argentina en el Parlasur presentaron una carta para pedir que se desplace al ex diputado de su cargo, y sea reemplazado por Fabiana Martín . Olmedo representa a La Libertad Avanza , espacio que no cuenta con mayoría en el cuerpo, pero un acuerdo con el kirchnerismo le permitió al salteño acceder al cargo.

La carta presentada por los legisladores argentinos pide la destitución de Olmedo por la " pérdida absoluta de confianza en el desempeño de las funciones, la extralimitación de sus facultades al haber incumplido la voluntad consensuada de los parlamentarios respecto de la integración de las comisiones”. Además, señalaron “la falta de respeto con sus pares nacionales , con quienes no mantiene diálogo por ningún medio, y desoír el pedido de cese de destrato a funcionarios de este parlamento por parte de la funcionaria a su cargo”.

Sin embargo, Olmedo ya confirmó que no abandonará el cargo , en un comunicado publicado por el Parlasur. Esta confirmación enojó aún más a los legisladores, quienes señalaron que para ello debió consultar previamente con las vicepresidencias de todos los países que integran el Parlasur.

El presidente del cuerpo explicó en diálogo con el Tribuno de Salta que estos legisladores se ofuscaron porque propuso que no cobren tras ausentarse a trabajar en Uruguay. "Día no trabajado, día no pagado", comentó Olmedo. Además, agregó: "Se acabó la etapa de la corrupción, de la negociación en el café. Yo pedí que nos reunamos en espacios institucionales, como corresponde", haciendo alusión a que sus pares le pidieron reunirse, Olmedo los citó en la Cancillería, y ellos rechazaron la invitación porque querían hacerlo en una confitería.

"Yo estoy ad honorem en el cargo, uso mi vehículo para viajar, no pido que me devuelvan viáticos. Se terminó el tiempo de los ensobrados, ahora hay orden, trabajo", remató Olmedo.

La carta presentada por legisladores argentinos pidiendo la destitución de Olmedo como presidente del Parlasur

El comunicado del Parlasur respecto a la situación de Olmedo

Comunicado de Prensa (14/03/2024). Frente a las recientes informaciones publicadas en TN Noticias el día 14 de marzo de 2024, referidas a la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) y la figura del Parlamentario Alfredo Olmedo, deseamos clarificar la situación actual.

Confirmamos que el Presidente del Parlamento del MERCOSUR continúa desempeñando sus funciones habituales en la dirección de las actividades del Organismo.

Que como un órgano del MERCOSUR tiene reglado el procedimiento de cambio de autoridades de acuerdo a los plazos establecidos en las normas que la constituyen. Asimismo, anunciamos que la próxima sesión plenaria, convocada para el próximo lunes 18, se desarrollará bajo su presidencia.

La Presidencia del Parlamento del MERCOSUR mantiene la integridad institucional y transparencia en todos sus procesos. Reafirmamos nuestro respeto a todos los miembros, independientemente de su afiliación política, y destacamos que las diferencias ideológicas son fundamentales para el enriquecimiento de la democracia.

En este sentido, instamos a los medios de comunicación y al público a buscar información precisa y verificada directamente de nuestras fuentes oficiales sobre las actividades y decisiones del Organismo.