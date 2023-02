Paro docente en Chubut: no habrá clases el lunes

Los representantes de ATECH no aceptaron la propuesta y solicitaron la reapertura de negociaciones, de forma simultánea a la convocatoria de asambleas internas para definir nuevas acciones ante lo que consideraron una oferta insuficiente. Sin obtener una nueva convocatoria por parte del Ejecutivo provincial, avanzaron con la medida de fuerza que implica un cese de tareas y un paro docente para el próximo lunes.

https://twitter.com/AtechCentral/status/1629126190295392257 DOCENTES VAMOS AL PARO PROVINCIAL POR 24HS #NOINICIAMOS En instantes conferencia de prensa.#Chubutnoinicia pic.twitter.com/5zm4UA51vm — ATECh Chubut (@AtechCentral) February 24, 2023

"El congelamiento salarial de casi dos años durante 2020 y 2021 y la creciente inflación destruyeron el poder adquisitivo del salario docente. Producto de las políticas provinciales y nacionales, en Chubut tenemos hoy uno de los salarios más bajos del país", argumentó el gremio en un comunicado donde anunciaron la medida de fuerza, y precisaron que "la pauta impuesta por el gobierno provincial del 38 % en cinco cuotas no garantiza siquiera compensar la inflación e implica que miles de docentes permanezcan por debajo del costo de vida".

El texto, cuya consigna es "No es recomposición: No hay acuerdo. ¡Sumate al paro!", explica que "la Paritaria Nacional estableció un piso salarial de $ 130 mil para el cargo testigo en marzo, en el mismo mes nuestro salario quedará al menos 30 mil pesos por debajo de esa cifra". "Este paro expresa la indignación por la política de Arcioni y Grazzini y la imposición de una pauta que no cuenta con el acuerdo de la mayoría de las y los docentes", añade.

Finalmente, ATECH aseguró que "con este paro exigimos que se reabra inmediatamente la discusión paritaria y se mejore sustancialmente la propuesta del gobierno. En Rawson, concentración y conferencia de prensa frente al Ministerio de Educación. En el resto de la provincia, acción de visibilización organizada por cada Regional".