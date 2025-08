Patricia Bullrich tildó al nuevo frente de gobernadores de "kirchnerismo de baja intensidad"

En Córdoba, la ministra criticó a los gobernadores que buscan diferenciarse de Javier Milei y destacó que el ajuste fue sobre el Estado, no sobre la sociedad.

Aunque no los nombró individualmente, se refirió a los gobernadores que buscan marcar distancia tanto de Javier Milei como del kirchnerismo: Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) .

Bullrich cuestionó la falta de identidad del frente: “Eso del medio no me suena. Es no tener ningún tipo de identidad. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes. Entonces, ¿de qué medio estamos hablando? Porque si le votan todo al kirchnerismo, están ahí”.