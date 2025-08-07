Insólito momento: creyó ver a Patricia Bullrich y atacó a una pasajera en un colectivo

El hecho quedó registrado en un video. La ministra de Seguridad cuestionó fuertemente el suceso.

Una mujer creyó ver a Patricia Bullrich y atacó a una pasajera en un colectivo.

Una insólita escena ocurrió este miércoles en un colectivo de línea , cuando una mujer descendió del vehículo y arrojó agua al rostro de otra pasajera , convencida de que se trataba de Patricia Bullrich . Antes de bajarse, la agresora pronunció una frase cargada de agresividad: “Lavate bien la boca antes de hablar de Cristina” , en alusión a Cristina Fernández de Kirchner .

El video del incidente se viralizó rápidamente y sumó más de cinco mil visualizaciones en pocas horas. En las imágenes se ve a la víctima, que estaba sentada en el primer asiento, con camisa clara , anteojos y una mochila violeta y rosa , revisando su celular.

Sin contexto adicional, la escena se interpretó en redes sociales como un escrache a la funcionaria del Gobierno de Javier Milei , aunque la mujer agredida no era la exministra.

La filmación captó el instante exacto en que la agresora, al llegar a la puerta del colectivo , giró hacia la mujer sentada y le lanzó un chorro de agua directamente al rostro. La víctima, totalmente desprevenida, quedó empapada y sorprendida.

Quien grabó el video habría sido otro pasajero ubicado detrás de la atacante. En el mismo clip, este usuario escribió que “ sabía que algo iba a pasar ”, lo cual explicaría por qué decidió registrar la secuencia.

Ni la identidad de la mujer agredida ni la de la agresora trascendieron hasta el momento. A pesar de que no se confirmó oficialmente la identidad de ninguna de las dos, en redes sociales circularon teorías y se multiplicaron las reacciones.

Qué contestó Patricia Bullrich

Patricia Bullrich respondió rápidamente al incidente desde sus cuentas oficiales. La funcionaria calificó a la agresora como “maleducada” y aprovechó el hecho para lanzar críticas contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial.

“Qué maleducada, por favor. Esperó a bajar para tirarle agua a una ciudadana creyendo que era yo. ¿Así defiende sus ideas? Que mejor vaya a explicar la fortuna que se afanó la que está presa por chorra”, escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).

La publicación sumó decenas de miles de interacciones y recibió el apoyo de simpatizantes libertarios, quienes también comentaron el video que se difundió a través de canales afines al oficialismo.

El rechazo al ataque y la contestación libertaria

Las reacciones en cuentas vinculadas al espacio de Javier Milei fueron mayoritariamente en defensa de la ministra. Algunos usuarios celebraron la respuesta de Bullrich, mientras que otros exigieron sanciones para la agresora.

“Yo la corro y le devuelvo el agua muy amablemente”, escribió el usuario León Libertario.

“Hay que identificarla y meterle una multa de cinco millones de pesos mínimo”, publicó otro seguidor del oficialismo.

Incluso, algunos comentarios fueron más violentos y calificaron al kirchnerismo como “una enfermedad mental”, señalando que la atacante sería una militante cristinista. También pidieron que la agresora fuera detenida por su accionar.

La imagen pública de Bullrich, otra vez en debate

Además de las repercusiones políticas del video, algunos usuarios aprovecharon el momento para elogiar la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, calificándola como “una de las perlas de este gobierno”.

El episodio se sumó a una serie de situaciones donde la figura de Bullrich genera tanto adhesión como rechazo, y dejó expuesta una vez más la polarización política que atraviesa la sociedad argentina, incluso en el transporte público.