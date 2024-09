Patricia Bullrich descartó una candidatura para 2025: "Quisiera seguir en el mismo puesto que estoy"

En el marco de su exposición en la 45° Convención Anual del IAEF "Cambiar para Integrar", la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) fue consultada por una eventual candidatura y expresó: "Espero que no, porque es algo que no quisiera. Yo ya fui tres veces diputada, nunca fui senadora y la cuarta Mauricio Macri me convocó al Ministerio de Seguridad".