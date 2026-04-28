Luis Caputo se reunió con Patricia Bullrich y senadores aliados para analizar obras y economías regionales

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con legisladores del llamado Grupo de los 44, donde se repasaron problemáticas provinciales y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , se reunió con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y legisladores del llamado Grupo de los 44 , integrado por aliados del oficialismo en la Cámara alta.

Durante el encuentro, los participantes analizaron el estado de distintas obras , el avance de las economías regionales y las principales problemáticas vinculadas con las provincias. También se abordó la necesidad de mantener los fundamentos del programa económico, con especial énfasis en el equilibrio fiscal .

Además de Caputo y Bullrich, participaron de la reunión el senador Eduardo Vischi , presidente del bloque UCR ; Carlos Mauricio Espínola , de Provincias Unidas ; Carlos Arce , del Frente Renovador de la Concordia Social ; Edith Terenzi , de Despierta Chubut ; Beatriz Ávila , de Independencia ; Flavia Royón , de Primero Los Salteños ; Julieta Corroza , de La Neuquinidad ; y Bartolomé Abdala , de La Libertad Avanza .

La reunión se dio en el marco de las conversaciones que el Gobierno mantiene con bloques aliados y sectores dialoguistas del Congreso, con el objetivo de coordinar posiciones legislativas y sostener respaldo político para la agenda económica oficial.

Durante su discurso desde Expo EFI, Caputo anunció una serie de privatizaciones y concesiones que se concretarán de cara a fin de año, y que, según dijo, generarán aproximadamente u$s2.000 millones.

Las privatizaciones que anunció Luis Caputo

Citelec S.A. (Transener): Es la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Se encarga de operar y mantener la red que conecta a las generadoras con las distribuidoras.

Es la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Se encarga de operar y mantener la red que conecta a las generadoras con las distribuidoras. Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín: Son plantas de generación eléctrica que funcionan a gas natural o gasoil. Aportan una capacidad masiva de energía al Sistema Interconectado Nacional, siendo fundamentales para evitar cortes en picos de consumo.

Son plantas de generación eléctrica que funcionan a gas natural o gasoil. Aportan una capacidad masiva de energía al Sistema Interconectado Nacional, siendo fundamentales para evitar cortes en picos de consumo. Concesiones hidroeléctricas: Se trata de la operación de las represas que generan energía renovable a través del movimiento del agua. Implica la gestión de activos estratégicos como el mantenimiento de turbinas y la administración de los caudales hídricos.

Se trata de la operación de las represas que generan energía renovable a través del movimiento del agua. Implica la gestión de activos estratégicos como el mantenimiento de turbinas y la administración de los caudales hídricos. Belgrano Cargas y Logística: Es la red de ferrocarriles de carga más importante del país. Conecta las zonas productivas del norte y centro con los puertos agroexportadores, siendo la columna vertebral de la logística para granos y minerales.

Es la red de ferrocarriles de carga más importante del país. Conecta las zonas productivas del norte y centro con los puertos agroexportadores, siendo la columna vertebral de la logística para granos y minerales. Intercargo: Es la empresa que presta los servicios de rampa en los aeropuertos. Su función incluye la carga y descarga de equipaje, el remolque de aviones en pista y la provisión de escaleras y micros para los pasajeros.

Es la empresa que presta los servicios de rampa en los aeropuertos. Su función incluye la carga y descarga de equipaje, el remolque de aviones en pista y la provisión de escaleras y micros para los pasajeros. AySA (Agua y Saneamientos Argentinos): Es la mayor prestadora de agua potable y servicios de cloacas de la Argentina. Su operación abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, gestionando plantas potabilizadoras y redes de saneamiento.

Es la mayor prestadora de agua potable y servicios de cloacas de la Argentina. Su operación abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, gestionando plantas potabilizadoras y redes de saneamiento. Tandanor: Es uno de los astilleros y talleres navales más grandes de Latinoamérica. Se dedica a la reparación, conversión y construcción de buques, además de realizar trabajos de ingeniería metalmecánica a gran escala.

Es uno de los astilleros y talleres navales más grandes de Latinoamérica. Se dedica a la reparación, conversión y construcción de buques, además de realizar trabajos de ingeniería metalmecánica a gran escala. Casa de la Moneda: Es la entidad encargada de la impresión de billetes, acuñación de monedas y producción de documentos de seguridad (pasaportes, patentes, formularios fiscales) para el Estado Nacional.

En el caso de Transener, el proceso de privatización entró en su tramo decisivo con la apertura de las ofertas económicas, en una licitación clave para el futuro del sistema energético argentino. Según los datos oficiales, las ofertas fueron encabezadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión, que presentó la propuesta más alta por u$s356.174.811,78. Le siguió Central Puerto con u$s301 millones, mientras que Edenor ofertó u$s230 millones.

En lo que se refiere al proceso de privatización del tren Belgrano Cargas, el Gobierno resolvió destinar los fondos obtenidos por la venta de material a obras de infraestructura. La medida fue oficializada mediante el Decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que los ingresos serán asignados íntegramente a un fideicomiso con el objetivo de financiar trabajos sobre las líneas que serán concesionadas.

En cuanto a Intercargo, hace un mes, el Gobierno autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de la la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo, en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742.

En esta jornada, el Gobierno también aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión se oficializó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, y constituye un paso clave en la privatización total de la empresa.

RIGI: la otra vía para el ingreso de dólares

En cuanto al RIGI aseguró que hay aproximadamente u$s95.000 millones en 35 proyectos. "En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre 30.000 y 40.000 millones adicionales, concentrados mayormente en upstream. La maduración de estos pozos tarda entre seis y ocho meses; en menos de un año ya están generando dólares", detalló.

En este contexto, el Ministro dijo que el Banco Central, lejos de defender el valor del peso, tiene que comprar dólares para sostenerlo en pleno shock externo y en cuanto a la tasa de interés dijo que bajó 15 puntos porcentuales. "Nuestro escenario conservador preveía compras de reservas por u$s7.000 millones y el mega optimista por u$s17.000 millones. Hoy estamos por arriba del escenario mega optimista. Esto no es solo por las compras al agro; es consecuencia de las inversiones en minería, energía y otros sectores".