Vallejos cruzó a Patricia Bullrich por sus acusaciones contra Cafiero

En un hilo de Twitter, la diputada señaló: "Hablando de USD y notas. Aún estamos esperando que el ex presidente Macri responda qué pasó con los activos offshore que saltaron en #PanamaPapers que se había "olvidado" de declarar. Lo mismo el ex pte del BCRA, Caputo, con su offshore Noctua con la que compró bonos a 100 años."

La diputada continuó su descargo llamando la atención sobre la sugestiva "amnesia" que parece aquejar a la ex Ministra de Seguridad sobre las conductas financieras de los integrantes de su propio espacio

"La lista, claro, es mucho más larga. Como sabemos, en #PanamaPapers y #ParadisePapers fueron varios los ex funcionarios nacionales, provinciales, intendentes y legisladores de su partido que aparecieron ocultando sus fortunas en las cloacas que usan los delincuentes globales", afirmó.

"Casi me olvidaba de #BahamaLeaks. Ahí también apareció el ex presidente Macri. Acá le refresco la memoria, por si acaso la perdieron, como se preguntaba nuestro Jefe de Gabinete @SantiCafiero", agregó Vallejos.

A continuación incorporó una nota de su autoría de abril de este año donde la Presidenta de la Comisión de Finanzas explicaba "cómo operan los delincuentes globales, en guaridas para defraudar al Estado, entre otros delitos, como contrabando", y dónde ademas recordaba que "La AFIP, entonces conducida por R. Etchegaray, denunció al HSBC por montar 'una plataforma ilegal de evasión'. También denunció la participación de 'facilitadores', donde sobresalió el ex ministro Prat Gay, administrando los U$S 68 millones ocultos de Lacroze de Fortabat".

"Allí también apareció, entre otros, un patrimonio de más de U$S 7 millones de la familia Rodríguez Larreta, administrado por Alejandro Tawil. Llamativamente, las empresas investigadas por las cuentas del HSBC, coinciden con las señaladas por fugar divisas en la crisis del 2001", señaló.

La economista finalizó su mensaje volviendo a referirse directamente a la ex Ministra de Seguridad: "Como puede notar, son muchas las respuestas que los argentinos y argentinas estamos esperando. Espero que estos comentarios le refresquen la memoria. Aunque, sinceramente, estoy segura que no es desmemoria. Lo de ustedes es cinismo. No obstante, los argentinos y argentinas no perdemos la esperanza de contar, más temprano que tarde, con un poder judicial independiente (también del poder económico), aunque a ustedes eso los ponga tan nerviosos. Porque ¿sabe qué? Allí deben responder por tamaño latrocinio”.

"Por último, me alegra que se haya recuperado. Aunque me gustaría que, en lugar de lanzarse a la campaña, en medio de una pandemia que azota al mundo entero, colaboraran para cuidar la vida y la salud de todos los argentinos y las argentinas. Que tenga un #BuenSabado”, cerró el hilo Vallejos.