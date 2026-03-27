El oficialismo apura en el Senado la ley de propiedad privada y busca recuperar la agenda

El Poder Ejecutivo presentó este viernes el paquete anunciado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa. El tratamiento de los textos se llevará adelante en medio de fuertes cuestionamientos por parte del peronismo, que denuncia el "robo" de 30 lugares en las comisiones.

El Senado está a la espera de otras iniciativas, como la nueva ley de semillas.

En medio de tensiones entre el oficialismo y el peronismo por la composición de las comisiones, el Senado se prepara para avanzar con la agenda reformista impulsada por el presidente Javier Milei. Este viernes por la mañana ingresó el proyecto de “ Ley de inviolabilidad de la propiedad privada ” que el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció en medio del escándalo que lo tiene en el centro de la escena. Los otros proyectos en danza.

Pasó desapercibido . Pero en la conferencia de prensa que Adorni brindó esta semana, no solo se refirió a sus viajes en vuelo privado ni a las propiedades que no figuran en su declaración jurada. Sino que, además, en un intento por recuperar el control de la agenda, al anunciar el envío de una serie de iniciativas al Congreso. Entre ellas, un paquete para “fortalecer la propiedad privada”.

Este viernes, y tal cual se esperaba desde las filas oficialistas en el Senado, ese paquete finalmente ingresó por la Cámara alta. El proyecto que tiene apenas 14 páginas y 7 capítulos, tiene cuatro ejes salientes .

En primer lugar, el proyecto incluye una modificación a la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, para limitar los casos en los que se aplica el concepto de utilidad pública. Tal cual explicó el ministro coordinador, apunta a que “aplique sólo a circunstancias excepcionales” . Al mismo tiempo, el proyecto incrementa la indemnización que percibirá el damnificado.

“El Estado no puede decidir, unilateralmente de la noche a la mañana, que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno” , fundamentó Adorni.

En segundo lugar, el proyecto incluye modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial para, como señaló Adorni, “hacernos cargo del flagelo nacional, que son los okupas”. En concreto, los cambios apuntan a darle vía sumarísima a los procesos; evacuar rápidamente a los infractores y a que se restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. “El riesgo de que se tomen la propiedad les sube el precio a los alquileres del país”, aseguró Adorni sobre este punto.

Cambios a la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego

Tal cual anunció el jefe de Gabinete, el proyecto también incluye cambios a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, a fin de “levantar las restricciones de venta a extranjeros”. En pocas palabras, La Libertad Avanza busca modificar la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que, entre otros ítems, establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de tierras rurales a nivel provincial.

No es la primera vez que el Gobierno busca introducir cambios en esa iniciativa que busca evitar la “extranjerización” de la tierra. Ya intentó derogarla en el DNU 70/23, pero la justicia frenó su aplicación. “Algunas de esas inversiones, como petróleo, minería o agro, requieren que compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, dijo Adorni días atrás.

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El paquete atenta contra otra ley “kirchnerista”. En este caso, contra los cambios que impulsó el diputado Máximo Kirchner, durante el gobierno de Alberto Fernández, a la Ley de Manejo del Fuego. Con el objeto de impedir “la utilización especulativa” de tierras que hayan sufrido incendios forestales, el líder de La Cámpora impulsó la prohibición de venta de esos terrenos en plazos que van de 30 a 60 años. Básicamente, intenta evitar fines inmobiliarios.

En la conferencia de prensa celebrada el último miércoles, Adorni apuntó contra los cambios impulsados por Kirchner al señalar que “ampliaron el marco para incluir campos agrícolas y bosques implantados, perjudicando así a los productores agrícolas y a la industria forestal”.

Y lo graficó de la siguiente manera: “Hoy, si un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad”.

Por último, el proyecto enviado al Senado introduce modificaciones a la Ley N° 27.453, del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Senado: cuándo se tratan los proyectos que protegen la propiedad privada

En el Senado, el oficialismo estaba a la espera del envío de estos proyectos. Se especulaba con que, como máximo, ingresarían el próximo lunes.

Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, que es quien marca los tiempos en la Cámara alta, también espera de los más de 60 pliegos de jueces y fiscales que la Casa Rosada prometió enviar en los próximos días. En tanto, quedará en manos de la Cámara de Diputados el inicio del debate del nuevo Código Penal, otro de los anuncios que hizo Adorni en su conferencia de prensa.

Otro proyecto que en el Senado esperan con los brazos abiertos son los cambios a Ley de Semillas, cuyo envío, según fuentes libertarias, es inminente. Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, Javier Milei señaló que era necesario “dar un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”.

Milei durante su discurso en el Congreso El Senado espera la reforma a la Ley de Semillas anunciada por el Presidente en el Congreso.

Asimismo, según pudo saber Ámbito, el oficialismo trabaja, en tándem con la radical Carolina Losada, para avanzar con una ley que aumenta las penas por falsas denuncias. Es decir, será otro de los proyectos a tratar en el corto plazo.

Pero lo cierto es que en la primera semana de abril habrá un parate en el Senado. Se trata de una semana “corta”, atravesada por un nuevo feriado largo. Los propios senadores reconocieron que no viajarían a la CABA. Es decir, será una semana sin sesiones y sin trabajo de comisión. Es por eso que se esperan novedades recién para la segunda semana de abril.

Tensiones con el peronismo

Mientras se esperan jornadas intensas en el Senado, sigue la puja por la conformación de las comisiones. “30 lugares nos robaron, solo en las permanentes”, dijo una senadora de Popular, bloque que conduce José Mayans.

Desde la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias, el peronismo le reclama a Patricia Bullrich lo que consideran que les corresponde. Es decir, seis lugares en las comisiones que tienen un total de 17 integrantes, y 7 en las que tienen 19.

En las filas peronistas aseguran que la exministra de Seguridad se comprometió a respetar la proporcionalidad, pero en algunas comisiones, siguen sin ceder: “No están cumpliendo con el compromiso”. Aunque, aclararon que: “En la que ellos quieren, nos dieron seis lugares”.

Es más, hay comisiones, como la de Acuerdos, que esta semana avanzó con el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en la que ni siquiera sacaron el decreto con los integrantes, porque el oficialismo les concedió apenas tres de las seis sillas que les corresponde.

bullrich mayans senado El peronismo reclama 30 lugares en las comisiones permanentes. Captura

“Es una violación flagrante”, dijeron desde el bloque de Mayans y no descartaron judicializar el asunto. Y alertaron: “No hay que hacer esto, la tortilla se da vuelta”. Básicamente, advirtieron que el día en que LLA no esté en el poder, estas maniobras se le podrían volver en contra.

Desde el entorno de Bullrich, en tanto, respondieron que el reglamento señala que las proporciones en el reparto de lugares debe respetarse “en la medida de lo posible”. Y le restaron importancia a la amenaza de que el asunto llegue a la justicia. Y, para eso, se basaron en los pronunciamientos que hizo la justicia por las denuncias del kirchnerismo a Crexell, por el supuesto canje del voto a la Ley bases por una embajada.

Al archivar la causa, el fallo señala, en palabras del oficialismo, que no es materia judicializable “ni el voto ni los acuerdos parlamentarios”. En otras palabras, no se mostraron dispuestos a ceder en aquellas comisiones que les interesa. Sino que las energías están puestas en avanzar con los proyectos reformistas impulsados por el presidente Javier Milei.