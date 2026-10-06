¿Por qué jugar por los u$s485 millones del Powerball este miércoles?

La lotería estadounidense Powerball sorteará este miércoles $485 millones de dólares. Afortunadamente para los argentinos, es posible participar en línea a través de plataformas con TheLotter

Si hay un sorteo de lotería que no necesita presentación, es el Powerball . Esta favorita estadounidense se ha convertido en una sensación global, atrayendo a jugadores ansiosos por ganar enormes premios una y otra vez. Ha otorgado algunos de los mayores premios en la historia, incluido el extraordinario jackpot de u$s2,04 mil millones en noviembre 7, 2022.

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La lotería estadounidense Powerball sorteará este miércoles $485 millones de dólares .

Afortunadamente para los argentinos, es posible participar en línea a través de plataformas con TheLotter. Con 24 años de historia, TheLotter ha construido una reputación que habla por sí misma: más de 130 millones de dólares pagados a más de 10 millones de boletos ganadores de todo el mundo.

Tu vida podría cambiar este miércoles . El premio más grande del mundo está esperando por ti. La pregunta no es “¿y si gano?”, sino “¿y si no lo intento?”

Está totalmente permitido jugar al Powerball desde Argentina. Las leyes de EE.UU. no imponen restricciones a la concesión de premios de lotería de EE.UU. a extranjeros, lo que valida la participación en línea en las loterías desde Argentina.

Cómo jugar Powerball en línea con TheLotter

Participar es muy sencillo. Solo entra a la página de Powerball en TheLotter, elige tus cinco números principales y el número adicional, crea tu cuenta gratuita y confirma la compra.

Una vez confirmado el pedido, el equipo de la oficina local de TheLotter en Estados Unidos compra el boleto oficial de Powerball a tu nombre y sube una copia escaneada directamente a tu cuenta para que puedas verlo cuando quieras.

Con presencia en más de 20 países, TheLotter ofrece atención al cliente en español las 24 horas del día, para que tu experiencia sea fácil, segura y sin complicaciones.

¿Cómo puedo adquirir mis premios de Powerball?

Si ganas premios de menos de $600, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Si ganas un premio mayor de Powerball, la empresa cubrirá todos los gastos de tu viaje para recibir el premio, y no tendrás que preocuparte por nada.

¡Tienes la seguridad de que el premio es 100% tuyo! - TheLotter no cobra ninguna comisión.

No dejes pasar esta oportunidad

La pregunta no es “¿y si gano?”, sino “¿y si no lo intento?”.

Tu vida podría cambiar este miércoles. El premio más grande del mundo está esperando por ti. No te quedes por fuera de esta oportunidad histórica.

Juega ahora en Powerball y empieza a planear tu futuro multimillonario.

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