Alberto Fernández: "Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA"

“Definitivamente no me gustan los off, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente. No me gusto lo que hizo Matías y por eso la decisión que tome… y definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto. Tema superado “, aseveró el presidente Alberto Fernández en ocasión de saludar a los periodistas en una helada tarde en el Patio de las Palmeras. Respecto a las sospechas de corrupción o direccionamiento de la licitación, el primer mandatario fue categórico: “Eso lo tiene un juez y él decidirá lo que tiene hacer”.