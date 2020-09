Buenos Aires: FdT se "peroniza" ante expansión de Larreta

En Escobar, Alberto le envió un mensaje de apoyo a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema que sufrió un escrache en su domicilio de Rafaela, provincia de Santa Fe, de cara a la resolución que deberá tomar el máximo tribunal sobre el traslado de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Sin embargo, la señal del Presidente a la Corte también se inscribe en la medida cautelar que presentó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el recorte de fondos de la coparticipación que dispuso días atrás el Gobierno nacional. "Me solidarizo con Lorenzetti, como me solidarizo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufre permanentemente los escraches", dijo Fernández en Escobar al encabezar este mediodía la puesta en marcha del hospital municipal "Presidente Néstor Carlos Kirchner". "Cada vez que vean que están sembrando disputas y discordias entre nosotros, por favor, den vuelta la cara y dense cuenta de que ahí hay otros intereses (…) muchas veces esos reclamos, que se hacen del modo que se hacen, no son reclamos y dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia y maltrato a la democracia".

En un gesto de unidad hacia el interior del oficialismo, Fernández estuvo acompañado por las distintas expresiones peronistas que integran el Frente de Todos. Desde el cristinismo más puro de Máximo y Kicillof, pasando por Massa, el ala albertista representada por Cafiero y la liga de intendentes del conurbano que conduce Katopodis desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Además de encabezar junto a Sujarchuk la puesta en marcha del hospital de Escobar que fue reacondicionado para atender a 28 mil afiliados de PAMI, con 101 camas, tres quirófanos, área de oncología y laboratorio de análisis bacteriológicos, Fernández se conectó por videoconferencia con Neuquén, Santa Fe y Mendoza para presentar obras en hospitales, centros de salud y espacios de aislamiento. Esas obras fueron realizadas a través de la Red Sanitaria Federal, con una inversión de más de 8.781 millones de pesos.

En el acto, Kicillof aseguró que su gestión "no viene a esconder ni a ocultar" sino a "mostrar los problemas y solucionarlos", al hablar de la polémica por el conteo de muertes por Covid-19 en su distrito. "Hoy estaba el tema de los fallecimientos en la Provincia. Ya lo explicaron bien Máximo (Kirchner) y (Daniel) Gollán, pero algunos quieren seguir viendo fantasmas. Es mucho más sencillo: la Provincia está a disposición de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las provincias para abastecerle los sistemas para que más rápidamente podamos conocer las estadísticas de la pandemia", sostuvo el Gobernador.

Según resaltó, "hay un Estado presente que en la pandemia se puso los pantalones y las polleras y se puso a trabajar para que a nadie le falte nada". "A veces las cosas son mucho más sencillas que una gran conspiración. Los problemas se pueden esconder, se pueden ocultar, se pueden trabajar con marketing, se puede pagar a determinado sector de la prensa para que mienta y para que oculte. O las cosas se pueden mostrar como son pero abordarlas y solucionarlas", subrayó el gobernador. También señaló que el problema del conteo de muertes "pasó en todo el mundo", pero "algunos lugares lo dejan correr porque tal vez no quieren mostrar lo que pasa". "En la Provincia vamos a mostrar las cosas. Qué raro que es que cuando uno se toma el trabajo y muestra las cosas como son, lo acusan de ocultar. Me parece que es al revés", se quejó el mandatario provincial, tras la suma de más de 3.500 muertes el pasado viernes.

“Estoy muy feliz porque si bien este es el séptimo centro de salud que me toca inaugurar como intendente, cuando empezamos con este proyecto en medio de la pandemia todos me decía que estaba loco. Pero estamos para eso, para afrontar los desafíos más difíciles y hacernos cargo porque no gobernamos para las redes sociales ni para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones. Y a menos de un mes de que se cumplan los diez años de la partida de Néstor le hacemos este homenaje. Cuando él vino a Escobar visitó la Escuela Técnica 3 y le preguntó a la directora qué necesitaba. Ella le contestó que hacía falta un edificio y ese edificio lo inauguró después Cristina. Por eso seguimos escribiendo la historia de Escobar en el libro de la vida, trabajando unidos para poner la Argentina de pie, la provincia en marcha y para que el partido de Escobar siga floreciendo en cada rincón”, expresó Sujarchuk